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Проти росіянки Сапеги у Мінську відкрили ще одну справу – ЗМІ

Понеділок, 14 червня 2021, 15:01

Зняту із літака Ryanair у Мінську разом із Романом Протасевичем росіянку Софію Сапегу звинувачують у організації та підготовці дій, які грубо порушують громадський порядок, окрім того їй закидають розпалювання расової, національної або іншої ворожнечі. 

Джерело: "Новая газета" з посиланням на джерело та адвоката Олександра Філановича

Деталі: Також суд Партизанського району Мінська не задовольнив скаргу Сапеги на її затримання. Її до судової зали не доставляли, а засідання проходило в закритому режимі. 

Джерело "Новой газеты" повідомило, що адвокат Сапеги знайшов протокол її затримання. У ньому виявилось, що затримали росіянку за статтею 342 кримінального кодексу Білорусі. Йдеться про організацію та підготовку дій, які грубо порушують громадський порядок. 

Раніше адвокати оскаржували іншу статтю – розпалювання расової, національної або іншої ворожнечі. 

За інформацією видання, по останній статті Сапезі уже пред’явили звинувачення. Проте захист не може розголошувати інформацію через "таємницю слідства", зокрема й те, по якій статті оголосили звинувачення та й сам факт його оголошення. 

Росіянці загрожує до 15 років позбавлення волі. 

Передісторія:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали. Пізніше з'ясувалося, що Сапегу підозрюють у кількох злочинах, нібито скоєних з серпня по вересень 2020 року.
  • Повідомлялось, що Софію Сапегу заарештували в Білорусі на два місяці, її помістили в слідчий ізолятор.

Теми: Білорусьопозиція


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