Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Проти росіянки Сапеги у Мінську відкрили ще одну справу – ЗМІ

Понеділок, 14 червня 2021, 15:01
Проти росіянки Сапеги у Мінську відкрили ще одну справу – ЗМІ

Зняту із літака Ryanair у Мінську разом із Романом Протасевичем росіянку Софію Сапегу звинувачують у організації та підготовці дій, які грубо порушують громадський порядок, окрім того їй закидають розпалювання расової, національної або іншої ворожнечі. 

Джерело: "Новая газета" з посиланням на джерело та адвоката Олександра Філановича

Деталі: Також суд Партизанського району Мінська не задовольнив скаргу Сапеги на її затримання. Її до судової зали не доставляли, а засідання проходило в закритому режимі. 

Джерело "Новой газеты" повідомило, що адвокат Сапеги знайшов протокол її затримання. У ньому виявилось, що затримали росіянку за статтею 342 кримінального кодексу Білорусі. Йдеться про організацію та підготовку дій, які грубо порушують громадський порядок. 

Раніше адвокати оскаржували іншу статтю – розпалювання расової, національної або іншої ворожнечі. 

За інформацією видання, по останній статті Сапезі уже пред’явили звинувачення. Проте захист не може розголошувати інформацію через "таємницю слідства", зокрема й те, по якій статті оголосили звинувачення та й сам факт його оголошення. 

Росіянці загрожує до 15 років позбавлення волі. 

Передісторія:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали. Пізніше з'ясувалося, що Сапегу підозрюють у кількох злочинах, нібито скоєних з серпня по вересень 2020 року.
  • Повідомлялось, що Софію Сапегу заарештували в Білорусі на два місяці, її помістили в слідчий ізолятор.

"Українська правда" в Threads

Теми: Білорусьопозиція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Білорусь
У Білорусі демонтують три табори, де навчали російських мобілізованих
Лукашенко вже заговорив про вагнерівців як захисників Білорусі
Лукашенко розповів, де зараз знаходиться Пригожин і вагнерівці – не в Білорусі
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: