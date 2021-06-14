Проти росіянки Сапеги у Мінську відкрили ще одну справу – ЗМІ

Зняту із літака Ryanair у Мінську разом із Романом Протасевичем росіянку Софію Сапегу звинувачують у організації та підготовці дій, які грубо порушують громадський порядок, окрім того їй закидають розпалювання расової, національної або іншої ворожнечі.

Джерело: "Новая газета" з посиланням на джерело та адвоката Олександра Філановича

Деталі: Також суд Партизанського району Мінська не задовольнив скаргу Сапеги на її затримання. Її до судової зали не доставляли, а засідання проходило в закритому режимі.

Джерело "Новой газеты" повідомило, що адвокат Сапеги знайшов протокол її затримання. У ньому виявилось, що затримали росіянку за статтею 342 кримінального кодексу Білорусі. Йдеться про організацію та підготовку дій, які грубо порушують громадський порядок.

Раніше адвокати оскаржували іншу статтю – розпалювання расової, національної або іншої ворожнечі.

За інформацією видання, по останній статті Сапезі уже пред’явили звинувачення. Проте захист не може розголошувати інформацію через "таємницю слідства", зокрема й те, по якій статті оголосили звинувачення та й сам факт його оголошення.

Росіянці загрожує до 15 років позбавлення волі.

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