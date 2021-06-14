Против россиянки Сапеги в Минске открыли еще одно дело – СМИ

Снятую с самолета Ryanair в Минске вместе с Романом Протасевичем россиянку Софью Сапегу обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, кроме того ей вменяют разжигание расовой, национальной или иной вражды.

Источник: "Новая газета" со ссылкой на источник и адвоката Александра Филановича

Детали: Также суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу Сапеги на ее задержание. Ее в зал суда не доставляли, а заседание проходило в закрытом режиме.

Источник "Новой газеты" сообщил, что адвокат Сапеги нашел протокол ее задержания. В нем оказалось, что задержали россиянку по статье 342 Уголовного кодекса Беларуси. Речь идет об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Ранее адвокаты обжаловали другую статью – разжигание расовой, национальной или иной розни.

По информации издания, в последней статье Сапеге уже предъявили обвинение. Однако защита не может разглашать информацию из-за "тайны следствия", в том числе и то, по какой статье объявили обвинения и сам факт их объявления.

Россиянке грозит до 15 лет лишения свободы.

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