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Против россиянки Сапеги в Минске открыли еще одно дело – СМИ

Понедельник, 14 июня 2021, 15:01

Снятую с самолета Ryanair в Минске вместе с Романом Протасевичем россиянку Софью Сапегу обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, кроме того ей вменяют разжигание расовой, национальной или иной вражды.

Источник: "Новая газета" со ссылкой на источник и адвоката Александра Филановича

Детали: Также суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу Сапеги на ее задержание. Ее в зал суда не доставляли, а заседание проходило в закрытом режиме.

Источник "Новой газеты" сообщил, что адвокат Сапеги нашел протокол ее задержания. В нем оказалось, что задержали россиянку по статье 342 Уголовного кодекса Беларуси. Речь идет об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Ранее адвокаты обжаловали другую статью – разжигание расовой, национальной или иной розни.

По информации издания, в последней статье Сапеге уже предъявили обвинение. Однако защита не может разглашать информацию из-за "тайны следствия", в том числе и то, по какой статье объявили обвинения и сам факт их объявления.

Россиянке грозит до 15 лет лишения свободы.

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали. Позднее стало известно, что Сапегу подозревают в нескольких преступлениях, якобы совершенных с августа по сентябрь 2020 года.
  • Сообщалось, что Софию Сапегу арестовали в Беларуси на два месяца, ее поместили в следственный изолятор.

Темы: Беларусьоппозиция


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