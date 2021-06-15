Зеленський ветував закон, що послаблює відповідальність за недостовірне декларування

Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями закон про відповідальність за недостовірне декларування, який парламент ухвалив 3 червня 2021 року.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зазначається, що глава держави ініціював цей проект закону для відновлення покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування, однак під час розгляду вказаного документа в сесійній залі Верховної Ради депутати внесли зміни, які дають законодавчу лазівку недобросовісним декларантам для того, щоб не зазначати у своїх деклараціях рухоме та нерухоме майно, яким володіють чи користуються їхні родичі, пояснюючи це тим, що члени їхньої сім’ї нібито не надали їм відповідної інформації про це майно.

Враховуючи це, президент України повернув закон до парламенту.

Пряма мова: "Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування відомостей має бути достатньо суворою та передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі".

Що передувало: 3 червня Верховна Рада повернула покарання у вигляді позбавлення волі за брехню посадовців у майнових деклараціях, яку восени скасував Конституційний суд, але з поправками, які пом'якшують відповідальність щодо декларування майна родичів або неподання декларації.

Після цього Національне агентство з питань запобігання корупції та Національне антикорупційне бюро закликали президента Володимира Зеленського ветувати закон № 4651 щодо декларування, ухвалений 3 червня, оскільки він дозволяє не декларувати майно членів родини.

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