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Зеленский ветировал закон, ослабляющий ответственность за недостоверное декларирование

Вторник, 15 июня 2021, 10:01
Зеленский ветировал закон, ослабляющий ответственность за недостоверное декларирование

Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон об ответственности за недостоверное декларирование, который парламент принял 3 июня 2021 года.

Источник: Офис президента

Детали: Отмечается, что глава государства инициировал этот проект закона для восстановления наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование, однако при рассмотрении указанного документа в сессионном зале Верховной Рады депутаты внесли изменения, которые дают законодательную лазейку недобросовестным декларантам для того, чтобы не указывать в своих декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, объясняя это тем, что члены их семьи якобы не предоставили им соответствующей информации об этом имуществе.

Учитывая это, президент Украины вернул закон в парламент.

Прямая речь: "Уголовная ответственность за недостоверное декларирование сведений должна быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы".

Что предшествовало: Верховная Рада вернула наказание в виде лишения свободы за ложь чиновников в имущественных декларациях, которую осенью отменил Конституционный суд, но с поправками, которые смягчают ответственность за декларирование имущества родственников или непредставление декларации.

Позже Национальное агентство по предупреждению коррупции и Национальное антикоррупционное бюро призывали президента Владимира Зеленского ветировать закон № 4651 о декларировании, принятый 3 июня, поскольку он позволяет не декларировать имущество членов семьи.

Предыстория: 

  • 27 октября 2020 года Конституционный суд признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. В результате решения Украины рисковала потерять поддержку МВФ, Всемирного банка и других международных партнеров, а также безвизовый режим с ЕС.
  • 4 декабря Верховная Рада вернула уголовную ответственность за недостоверное декларирование, предусмотрев за ложь о благосостоянии штрафы и ограничение свободы.
  • В ЕС отметили, что считают это недостаточным шагом. Венецианская комиссия Совета Европы также рекомендовала вернуть тюремное заключение за умышленное сокрытие активов выше определенного предела.

Украинская правда

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