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Ізраїль завдав авіаударів по Cектору Гази

Середа, 16 червня 2021, 02:46
Ізраїль завдав авіаударів по Cектору Гази
AFP

Ізраїль завдав авіаударів по Cектору Гази – вперше після перемир'я – у відповідь на запальні кулі, запущені з палестинської території.

Джерело: The Guardian

Деталі: Ізраїльські військові заявили, що їхні літаки атакували озброєні комплекси "ХАМАС" в місті Газа і південному місті Хан-Юніс вранці в середу, і були "готові до всіх сценаріїв, включаючи відновлення бойових дій перед обличчям триваючих терористичних актів, що виходять з Гази".

За словами військових, удари були викликані запуском повітряних куль, які, за повідомленнями ізраїльської пожежної команди, призвели до 20 пожеж на відкритих полях в населених пунктах поблизу кордону з Сектором Гази.

Представник "ХАМАС", підтвердивши ізраїльські атаки, сказав, що палестинці будуть продовжувати чинити "хоробрий опір  і захищати свої права і священні місця" в Єрусалимі.

Зазначається, що спалах насильства слідує за маршем в Східному Єрусалимі  єврейських націоналістів, який викликав погрози з боку бойовиків "ХАМАС". Ізраїльська поліція стріляла кулями з гумовими наконечниками в палестинців, які протестують проти маршу націоналістів. Палестинські медики заявили, що ізраїльська поліція поранила більше 30 людей. Повідомляється, що уздовж кордону в Секторі Гази палестинці також провели мітинги. За непідтвердженими даними, ізраїльський снайпер вистрілив одній людині в ногу.

Повідомляється, що аналогічний парад ультраправих зіграв ключову роль в ескалації напруги, яка призвела до 11-денної війні в Газі.

The Guardian зазначає, що протести і авіаудари стали випробуванням для нового уряду Ізраїлю, очолюваного правим політиком Нафталі Беннеттом.

Передісторія:

"Українська правда" в Threads

Теми: Сектор ГазаІзраїль
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