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У Зеленського обіцяють відкрити Конча-Заспу, Залісся та Бірючий для відпочинку громадян

Середа, 16 червня 2021, 13:14
У Зеленського обіцяють відкрити Конча-Заспу, Залісся та Бірючий для відпочинку громадян

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко анонсував відкриття доступу громадян для відпочинку на об'єктах державної власності, серед них спортивний об'єкт на ВДНГ, території Конча-Заспи, Залісся та півострова Бірючий.

Джерело: Тимошенко під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Економіка без олігархів", цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Один з об'єктів на ВДНГ, який ми закінчимо вже в цьому році - це величезний і унікальний, в цілому, для Європи спортивний кластер. Він будується в рамках програми президента "Велике будівництво".

У цьому кластері буде urban-парк, навіть є в планах віддаленої перспективи і басейн, зони для прогулянок, для пробіжок. І головне - все це буде готово до 24 серпня, до Дня Незалежності України".

Деталі: Тимошенко зазначив, що на даний час на об'єкті тривають підготовчі роботи.

За його словами, це робиться в надії, що цей об'єкт ніколи не піде на приватизацію, а його розвиватимуть для максимально відкритого доступу громадян і, щоб держава заробляла з цього кошти в бюджет.

Крім того, за словами Тимошенка, вже фактично відкрито доступ громадян до півострова Бірючий, де фактично знаходиться літня резиденція президента. "Тепер це великий еко-парк на березі моря", - сказав він.

На півострові, як уточнив Тимошенко, починається оновлення інфраструктури, будуються літні будиночки, басейний комплекс, туристичні маршрути.

В Залісся, яке знаходиться на балансі Управління справами президента, також вже відкрито для громадян, каже Тимошенко: "Ви купуєте квиток і приїжджаєте".

Він зазначив, що наразі йде процес трансформації території Залісся в національний природний парк, створюються кластери з зонами, де можна буде побудувати готелі, розробляється проєктна документація.

Тимошенко додав, що в планах також відкрити територію Конча-Заспи.

Пряма мова: "За дорученням президента зараз йде аудит договорів тих, хто в даний час проживає в Конча-Заспі. Я думаю, що ні для кого не секрет, яким буде результат і що через кілька місяців почнеться їх виїзд. Після аудиту ми розробимо територію , де можна буде відпочити. Ми відкриємо територію Конча-Заспи для людей".

Передісторія: 

  • Президент Володимир Зеленський ініціював аудит щодо зайнятості держдач під Києвом. Наразі у Конча-Заспі живуть під 200 колишніх і чинних чиновників, а в Пущі-Водиці – до 50 орендарів.
  • 4 червня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що 20 колишніх чиновників уже покидають державні дачі у Конча-Заспі і Пущі-Водиці під Києвом.
  • У відповіді на запит УП  Державне управління справами повідомило, що будинок відпочинку "Конча-Заспа" розірвав договори про користування державними дачами з вісьмома нинішніми та колишніми чиновниками й суддями.

"Українська правда" у Threads

Теми: Офіс президента
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