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У Зеленского обещают открыть Конча-Заспу, Залесье и Бирючий для отдыха граждан

Среда, 16 июня 2021, 13:14
У Зеленского обещают открыть Конча-Заспу, Залесье и Бирючий для отдыха граждан

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал открытие доступа граждан для отдыха на объектах государственной собственности, среди них спортивный объект на ВДНХ, территории Конча-Заспы, Залесья и полуострова Бирючий.

Источник: Тимошенко во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов", цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Один из объектов на ВДНХ, который мы закончим уже в этом году – это огромный и уникальный, в целом, для Европы спортивный кластер. Он строится в рамках программы президента "Большая стройка".

В этом кластере будет urban-парк, даже есть в планах отдаленной перспективы и бассейн, зоны для прогулок, для пробежек. И главное – все это будет готово до 24 августа, ко Дню Независимости Украины".

Детали: Тимошенко отметил, что в настоящее время на объекте идут подготовительные работы.

По его словам, это делается в надежде, что этот объект никогда не пойдет на приватизацию, а его будут развивать для максимально открытого доступа граждан и, чтобы государство зарабатывало с этого средства в бюджет.

Кроме того, по словам Тимошенко уже фактически открыт доступ граждан к полуострову Бирючий, где фактически находится летняя резиденция президента. "Теперь это большой эко-парк на берегу моря", - сказал он.

На полуострове, как уточнил Тимошенко, начинается обновление инфраструктуры, строятся летние домики, бассейный комплекс, туристические маршруты.

В Залесье, которое находится на балансе Управления делами президента, также уже открыто для граждан. "Вы покупаете билет и приезжаете", - рассказал заместитель руководителя Офиса президента.

Он отметил, что в настоящее время идет процесс трансформации территории Залесья в национальный природный парк, создаются кластеры с зонами, где можно будет построить отели, разрабатывается проектная документация.

Тимошенко добавил, что в планах также открыть территорию Конча-Заспы.

Прямая речь: "По поручению президента сейчас идет аудит договоров тех, кто в настоящее время проживает в Конча-Заспе. Я думаю, что ни для кого не секрет, каким будет результат и что через несколько месяцев начнется их выезд. После аудита мы разработаем территорию, где можно будет отдохнуть. Мы откроем территорию Конча-Заспы для людей".

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский инициировал аудит по занятости госдач под Киевом. Сейчас в Конча-Заспе живут под 200 бывших и действующих чиновников, а в Пуще-Водице – до 50 арендаторов.
  • 4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что 20 бывших чиновников уже покидают государственные дачи в Конча-Заспе и Пуще-Водице под Киевом.
  • В ответе на запрос УП Государственное управление делами сообщило, что дом отдыха "Конча-Заспа" разорвал договоры о пользовании государственными дачами с восемью нынешними и бывшими чиновниками и судьями.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Офис президента
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