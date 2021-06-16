У Зеленского обещают открыть Конча-Заспу, Залесье и Бирючий для отдыха граждан

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал открытие доступа граждан для отдыха на объектах государственной собственности, среди них спортивный объект на ВДНХ, территории Конча-Заспы, Залесья и полуострова Бирючий.

Источник: Тимошенко во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов", цитирует "Интерфакс-Украина"



Прямая речь: "Один из объектов на ВДНХ, который мы закончим уже в этом году – это огромный и уникальный, в целом, для Европы спортивный кластер. Он строится в рамках программы президента "Большая стройка".

В этом кластере будет urban-парк, даже есть в планах отдаленной перспективы и бассейн, зоны для прогулок, для пробежек. И главное – все это будет готово до 24 августа, ко Дню Независимости Украины".

Детали: Тимошенко отметил, что в настоящее время на объекте идут подготовительные работы.



По его словам, это делается в надежде, что этот объект никогда не пойдет на приватизацию, а его будут развивать для максимально открытого доступа граждан и, чтобы государство зарабатывало с этого средства в бюджет.



Кроме того, по словам Тимошенко уже фактически открыт доступ граждан к полуострову Бирючий, где фактически находится летняя резиденция президента. "Теперь это большой эко-парк на берегу моря", - сказал он.



На полуострове, как уточнил Тимошенко, начинается обновление инфраструктуры, строятся летние домики, бассейный комплекс, туристические маршруты.



В Залесье, которое находится на балансе Управления делами президента, также уже открыто для граждан. "Вы покупаете билет и приезжаете", - рассказал заместитель руководителя Офиса президента.



Он отметил, что в настоящее время идет процесс трансформации территории Залесья в национальный природный парк, создаются кластеры с зонами, где можно будет построить отели, разрабатывается проектная документация.



Тимошенко добавил, что в планах также открыть территорию Конча-Заспы.

Прямая речь: "По поручению президента сейчас идет аудит договоров тех, кто в настоящее время проживает в Конча-Заспе. Я думаю, что ни для кого не секрет, каким будет результат и что через несколько месяцев начнется их выезд. После аудита мы разработаем территорию, где можно будет отдохнуть. Мы откроем территорию Конча-Заспы для людей".

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