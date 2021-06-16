Суд знову скасував перейменування проспекту Жукова в Харкові

Харківський окружний адмінсуд скасував розпорядження голови ОДА про перейменування проспекту Маршала Жукова в честь правозахисника Петра Григоренка.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на рішення суду від 16 червня

Деталі: Суд задовольнив позов міськради до голови Харківської ОДА і визнав недійсним пункт розпорядження від 15 травня 2016 року про перейменування в рамках декомунізації проспекту Маршала Жукова в честь генерала і правозахисника Петра Григоренка.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

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