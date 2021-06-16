Суд знову скасував перейменування проспекту Жукова в Харкові
Середа, 16 червня 2021, 15:13
Харківський окружний адмінсуд скасував розпорядження голови ОДА про перейменування проспекту Маршала Жукова в честь правозахисника Петра Григоренка.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на рішення суду від 16 червня
Деталі: Суд задовольнив позов міськради до голови Харківської ОДА і визнав недійсним пункт розпорядження від 15 травня 2016 року про перейменування в рамках декомунізації проспекту Маршала Жукова в честь генерала і правозахисника Петра Григоренка.
Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.
Передісторія:
- У травні 2016 року голова Харківської обласної держадміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки Харкова. Проспект Жукова перейменували на проспект Петра Григоренка (радянського генерала, правозахисника, який виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів).
- 19 червня 2019 року Харківська міська рада повернула проспекту Петра Григоренка ім'я маршала Жукова попри мітинги.
- Після цього відбулася низка засідань судів, які скасовували перейменування.
- 24 лютого Харківська міськрада втретє проголосувала за повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Жукова.
- Це рішення знову оскаржили у суді.
- У Харківській міськраді заявили про намір оскаржити рішення суду першої інстанції.