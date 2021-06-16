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Суд снова отменил переименование проспекта Жукова в Харькове

Среда, 16 июня 2021, 15:13
Суд снова отменил переименование проспекта Жукова в Харькове
Фото zikua.tv

Харьковский окружной админсуд отменил распоряжение главы ОГА о переименовании проспекта Маршала Жукова в честь правозащитника Петра Григоренко.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на решение суда от 16 июня

Детали: Суд удовлетворил иск горсовета к главе Харьковской ОГА и признал недействительным пункт распоряжения от 15 мая 2016 года о переименовании в рамках декоммунизации проспекта Маршала Жукова в честь генерала и правозащитника Петра Григоренко.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Предыстория:

  • В мае 2016 года глава Харьковской областной госадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики Харькова".
  • Проспект Жукова переименовали в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).
  • 19 июня 2019 года Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова, несмотря на митинги. В тот же день Кабинет министров инициировал проверку законности решения Харьковского горсовета.
  • После этого было несколько заседаний судов, которые отменяли переименование.
  • 24 февраля Харьковский горсовет в третий раз проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова. Это решение тоже обжаловали в суде. 
  • В Харьковском горсовете заявили, что намерены обжаловать решение суда первой инстанции.

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Темы: Харьковсуддекоммунизация
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