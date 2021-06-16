Суд снова отменил переименование проспекта Жукова в Харькове

Харьковский окружной админсуд отменил распоряжение главы ОГА о переименовании проспекта Маршала Жукова в честь правозащитника Петра Григоренко.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на решение суда от 16 июня

Детали: Суд удовлетворил иск горсовета к главе Харьковской ОГА и признал недействительным пункт распоряжения от 15 мая 2016 года о переименовании в рамках декоммунизации проспекта Маршала Жукова в честь генерала и правозащитника Петра Григоренко.



Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.



Предыстория: