Лерос виграв апеляцію в суді у "слуги" Тищенка

Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського райсуду Києва, який раніше задовольнив вимоги народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка про захист честі, гідності до нардепа Гео Лероса.

Джерело: юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси Лероса

Деталі: Адвокат у суді довів, що оціночні судження, згідно закону, не можуть бути перевірені на достовірність і тому не підлягають спростуванню.

Зокрема йдеться про такі висловлювання Лероса:

"НАБУ получило очень резонансную информацию, которая раскроет всем глаза и покажет уродливое закулисье политики, когда власть, оппозиция и просто бандиты сливаются в одно целое для организации коррупционных оборудок в столице";

"Стало ясно почему так суетился Тищенко по этому вопросу в нашем комитете";

"Денис Комарницкий и его крыша народный депутат Николай Тищенко";

"Компанию Комарницкого ЭкоБудТрейд, которую крышует Ермак и Тищенко";

"У Ермака и Тищенко наступил #Кінецьепохибідності".

Що передувало: У вересні 2020 року позивач Микола Тищенко звернувся до суду та просив визнати недостовірною і спростувати інформацію, поширену в двох дописах Гео Лероса в соціальній мережі Facebook та у його виступі на засіданні Верховної Ради 3 червня 2020 року.

Брат глави Офісу президента Денис Єрмак також позивався до Лероса. Суд відмовив Єрмаку у задоволенні позову.

Передісторія: