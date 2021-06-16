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Лерос виграв апеляцію в суді у "слуги" Тищенка

Середа, 16 червня 2021, 17:32
Лерос виграв апеляцію в суді у слуги Тищенка
УНІАН

Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського райсуду Києва, який раніше задовольнив вимоги народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка про захист честі, гідності до нардепа Гео Лероса.

Джерело: юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси Лероса

Деталі: Адвокат у суді довів, що оціночні судження, згідно закону, не можуть бути перевірені на достовірність і тому не підлягають спростуванню.

Зокрема йдеться про такі висловлювання Лероса:

"НАБУ получило очень резонансную информацию, которая раскроет всем глаза и покажет уродливое закулисье политики, когда власть, оппозиция и просто бандиты сливаются в одно целое для организации коррупционных оборудок в столице";

"Стало ясно почему так суетился Тищенко по этому вопросу в нашем комитете";

"Денис Комарницкий и его крыша народный депутат Николай Тищенко";

"Компанию Комарницкого ЭкоБудТрейд, которую крышует Ермак и Тищенко";

"У Ермака и Тищенко наступил #Кінецьепохибідності".

Що передувало: У вересні 2020 року позивач Микола Тищенко звернувся до суду та просив визнати недостовірною і спростувати інформацію, поширену в двох дописах Гео Лероса в соціальній мережі Facebook та у його виступі на засіданні Верховної Ради 3 червня 2020 року.

Брат глави Офісу президента Денис Єрмак також позивався до Лероса. Суд відмовив Єрмаку у задоволенні позову.

Передісторія:

  • 26 червня 2020 року журналісти Bihus.Info з посиланням на документи, надані нардепом Гео Леросом і на свої джерела, повідомили про те, що компанії, пов'язані з Денисом Комарницьким, в останні роки регулярно отримували в Києві великі підряди на будівництва та реконструкції від комунальних підприємств, а сам Комарницький тепер залучений в мерську кампанію Тищенка.
  • У червні Лерос заявив, що передав у НАБУ відомості, які свідчать про корупційну діяльність Єрмака, його кума Тищенка та ексдепутата Київради Дениса Комарницького.

Українська правда

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Теми: Слуга народу
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