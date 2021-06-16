Лерос виграв апеляцію в суді у "слуги" Тищенка
Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського райсуду Києва, який раніше задовольнив вимоги народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка про захист честі, гідності до нардепа Гео Лероса.
Джерело: юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси Лероса
Деталі: Адвокат у суді довів, що оціночні судження, згідно закону, не можуть бути перевірені на достовірність і тому не підлягають спростуванню.
Зокрема йдеться про такі висловлювання Лероса:
"НАБУ получило очень резонансную информацию, которая раскроет всем глаза и покажет уродливое закулисье политики, когда власть, оппозиция и просто бандиты сливаются в одно целое для организации коррупционных оборудок в столице";
"Стало ясно почему так суетился Тищенко по этому вопросу в нашем комитете";
"Денис Комарницкий и его крыша народный депутат Николай Тищенко";
"Компанию Комарницкого ЭкоБудТрейд, которую крышует Ермак и Тищенко";
"У Ермака и Тищенко наступил #Кінецьепохибідності".
Що передувало: У вересні 2020 року позивач Микола Тищенко звернувся до суду та просив визнати недостовірною і спростувати інформацію, поширену в двох дописах Гео Лероса в соціальній мережі Facebook та у його виступі на засіданні Верховної Ради 3 червня 2020 року.
Брат глави Офісу президента Денис Єрмак також позивався до Лероса. Суд відмовив Єрмаку у задоволенні позову.
Передісторія:
- 26 червня 2020 року журналісти Bihus.Info з посиланням на документи, надані нардепом Гео Леросом і на свої джерела, повідомили про те, що компанії, пов'язані з Денисом Комарницьким, в останні роки регулярно отримували в Києві великі підряди на будівництва та реконструкції від комунальних підприємств, а сам Комарницький тепер залучений в мерську кампанію Тищенка.
- У червні Лерос заявив, що передав у НАБУ відомості, які свідчать про корупційну діяльність Єрмака, його кума Тищенка та ексдепутата Київради Дениса Комарницького.