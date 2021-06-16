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Лерос выиграл апелляцию в суде у "слуги" Тищенко

Среда, 16 июня 2021, 17:32
Лерос выиграл апелляцию в суде у слуги Тищенко
УНИАН

Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского райсуда Киева, который ранее удовлетворил требования народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко о защите чести, достоинства к нардепу Гео Леросу.

Источник: юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы Лероса

Детали: Адвокат в суде доказал, что оценочные суждения, согласно закону, не могут быть проверены на достоверность и поэтому не подлежат опровержению.

В частности речь идет о таких высказывания Лероса:

"НАБУ получило очень резонансную информацию, которая раскроет всем глаза и покажет уродливое закулисье политики, когда власть, оппозиция и просто бандиты сливаются в одно целое для организации коррупционных оборудок в столице";

"Стало ясно почему так суетился Тищенко по этому вопросу в нашем комитете";

"Денис Комарницкий и его крыша народный депутат Николай Тищенко";

"Компанию Комарницкого ЭкоБудТрейд, которую крышует Ермак и Тищенко";

"У Ермака и Тищенко наступил #Кінецьепохибідності".

Что предшествовало: В сентябре 2020 года истец Николай Тищенко обратился в суд и просил признать недостоверной и опровергнуть информацию, распространенную в двух сообщениях Гео Лероса в социальной сети Facebook и в его выступлении на заседании Верховной Рады 3 июня 2020 года.

Брат главы Офиса президента Денис Ермак также судился с Леросом. Суд отказал Ермаку в удовлетворении иска.

Предыстория:

  • 26 июня 2020 года журналисты Bihus.Info со ссылкой на документы, предоставленные нардепом Гео Леросом и на свои источники, сообщили о том, что компании, связанные с Денисом Комарницким, в последние годы регулярно получали в Киеве большие подряды на строительства и реконструкции от коммунальных предприятий, а сам Комарницкий вовлечен в мэрскую кампанию Тищенко.
  • Лерос заявил, что передал в НАБУ сведения, свидетельствующие о коррупционной деятельности Ермака, его кума Тищенко и экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого.

Украинская правда
Темы: Слуга народа
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