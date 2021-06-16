Лерос выиграл апелляцию в суде у "слуги" Тищенко

Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского райсуда Киева, который ранее удовлетворил требования народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко о защите чести, достоинства к нардепу Гео Леросу.

Источник: юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы Лероса

Детали: Адвокат в суде доказал, что оценочные суждения, согласно закону, не могут быть проверены на достоверность и поэтому не подлежат опровержению.

В частности речь идет о таких высказывания Лероса:

"НАБУ получило очень резонансную информацию, которая раскроет всем глаза и покажет уродливое закулисье политики, когда власть, оппозиция и просто бандиты сливаются в одно целое для организации коррупционных оборудок в столице";

"Стало ясно почему так суетился Тищенко по этому вопросу в нашем комитете";

"Денис Комарницкий и его крыша народный депутат Николай Тищенко";

"Компанию Комарницкого ЭкоБудТрейд, которую крышует Ермак и Тищенко";

"У Ермака и Тищенко наступил #Кінецьепохибідності".

Что предшествовало: В сентябре 2020 года истец Николай Тищенко обратился в суд и просил признать недостоверной и опровергнуть информацию, распространенную в двух сообщениях Гео Лероса в социальной сети Facebook и в его выступлении на заседании Верховной Рады 3 июня 2020 года.

Брат главы Офиса президента Денис Ермак также судился с Леросом. Суд отказал Ермаку в удовлетворении иска.

Предыстория: