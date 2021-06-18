Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тернопільський "Голос" вимагає від Рудик і Железняка скласти повноваження

П'ятниця, 18 червня 2021, 05:38
Тернопільський Голос вимагає від Рудик і Железняка скласти повноваження

Тернопільська обласна організації партії "Голос" вимагає від голови парламентської фракції Ярослава Железняка і голови партії Кіри Рудик скласти і мандати народних депутатів.

Джерело: Тернопільський осередок у Facebook

Дослівно: "Конфлікт всередині "Голосу" та постійні суперечки тривають вже довгий час і підривають довіру наших виборців та прихильників.

Неможливість керівництва забезпечити комунікацію в межах фракції та дотримання демократичних процедур в партії призводять до системних помилок".

Деталі: У тернопільському осередку переконані, що "теперішні дії та заяви керівництва партії та фракції у Верховній Раді підривають довіру до партії".

Відтак, облорганізація вимагає:

  • добровільно скласти повноваження голови партії та мандат народного депутата України Кіру Рудик;
  • добровільно скласти повноваження голови парламентської фракції та мандат народного депутата України Ярослава Железняка;
  • Рудик та Железняка публічно вибачитися перед партійцями, депутатами та виборцями за вчинені дії, які завдали шкоди партії;
  • провести демократичний З’їзд членів Політичної Партії "Голос", із забезпеченням розширених норм представництва регіональних організацій, відповідно до кількості членів партії та депутатів місцевих рад обраних від партії в регіоні;
  • відкрито та прозоро обрати Голову Політичної Партії "Голос" на демократичному з’їзді партійців;
  • змінити Статут Політичної Партії "Голос", забезпечивши демократичні процедури роботи партії.

Передісторія:

  • 9 червня осередок партії "Голос" у Чернівецький області оголосив про внесення подання до політради партії щодо необхідності виключення із "Голосу" Кіри Рудик, яка наразі очолює партію. 
  • Наступного дня частина членів партії "Голос" Вінницької обласної територіальної організації заявили, що виходять із партії.
  • Львівська обласна організації партії "Голос" вимагає від голови парламентської фракції Ярослава Железняка і голови партії Кіри Рудик скласти повноваження для повного перевантаження політичної сили.
  • "Голос" планує поставити крапку в кризі, що склалася всередині партії, на з’їзді, який проведуть у липні.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Голоспартії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Голос
Як під час війни політики та чиновники вводять у своїх соцмедіа "воєнний стан", аби прихорошити репутацію
Рудик каже, що зі своїм паспортом перебуває за кордоном. Один у неї вилучили
Рудик не бере участі у перемовинах щодо звільнення захисників Маріуполя
Останні новини
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
Усі новини...
Реклама: