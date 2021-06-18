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Тернопільський "Голос" вимагає від Рудик і Железняка скласти повноваження

П'ятниця, 18 червня 2021, 05:38

Тернопільська обласна організації партії "Голос" вимагає від голови парламентської фракції Ярослава Железняка і голови партії Кіри Рудик скласти і мандати народних депутатів.

Джерело: Тернопільський осередок у Facebook

Дослівно: "Конфлікт всередині "Голосу" та постійні суперечки тривають вже довгий час і підривають довіру наших виборців та прихильників.

Неможливість керівництва забезпечити комунікацію в межах фракції та дотримання демократичних процедур в партії призводять до системних помилок".

Деталі: У тернопільському осередку переконані, що "теперішні дії та заяви керівництва партії та фракції у Верховній Раді підривають довіру до партії".

Відтак, облорганізація вимагає:

  • добровільно скласти повноваження голови партії та мандат народного депутата України Кіру Рудик;
  • добровільно скласти повноваження голови парламентської фракції та мандат народного депутата України Ярослава Железняка;
  • Рудик та Железняка публічно вибачитися перед партійцями, депутатами та виборцями за вчинені дії, які завдали шкоди партії;
  • провести демократичний З’їзд членів Політичної Партії "Голос", із забезпеченням розширених норм представництва регіональних організацій, відповідно до кількості членів партії та депутатів місцевих рад обраних від партії в регіоні;
  • відкрито та прозоро обрати Голову Політичної Партії "Голос" на демократичному з’їзді партійців;
  • змінити Статут Політичної Партії "Голос", забезпечивши демократичні процедури роботи партії.

Передісторія:

  • 9 червня осередок партії "Голос" у Чернівецький області оголосив про внесення подання до політради партії щодо необхідності виключення із "Голосу" Кіри Рудик, яка наразі очолює партію. 
  • Наступного дня частина членів партії "Голос" Вінницької обласної територіальної організації заявили, що виходять із партії.
  • Львівська обласна організації партії "Голос" вимагає від голови парламентської фракції Ярослава Железняка і голови партії Кіри Рудик скласти повноваження для повного перевантаження політичної сили.
  • "Голос" планує поставити крапку в кризі, що склалася всередині партії, на з’їзді, який проведуть у липні.

Українська правда
Теми: Голоспартії


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