Тернопільський "Голос" вимагає від Рудик і Железняка скласти повноваження

Тернопільська обласна організації партії "Голос" вимагає від голови парламентської фракції Ярослава Железняка і голови партії Кіри Рудик скласти і мандати народних депутатів.

Джерело: Тернопільський осередок у Facebook

Дослівно: "Конфлікт всередині "Голосу" та постійні суперечки тривають вже довгий час і підривають довіру наших виборців та прихильників.

Неможливість керівництва забезпечити комунікацію в межах фракції та дотримання демократичних процедур в партії призводять до системних помилок".

Деталі: У тернопільському осередку переконані, що "теперішні дії та заяви керівництва партії та фракції у Верховній Раді підривають довіру до партії".

Відтак, облорганізація вимагає:

добровільно скласти повноваження голови партії та мандат народного депутата України Кіру Рудик;

добровільно скласти повноваження голови парламентської фракції та мандат народного депутата України Ярослава Железняка;

Рудик та Железняка публічно вибачитися перед партійцями, депутатами та виборцями за вчинені дії, які завдали шкоди партії;

провести демократичний З’їзд членів Політичної Партії "Голос", із забезпеченням розширених норм представництва регіональних організацій, відповідно до кількості членів партії та депутатів місцевих рад обраних від партії в регіоні;

відкрито та прозоро обрати Голову Політичної Партії "Голос" на демократичному з’їзді партійців;

змінити Статут Політичної Партії "Голос", забезпечивши демократичні процедури роботи партії.

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