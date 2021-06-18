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Тернопольский "Голос" требует от Рудик и Железняка сложить полномочия

Пятница, 18 июня 2021, 05:38

Тернопольская областная организации партии "Голос" требует от председателя парламентской фракции Ярослава Железняка и председателя партии Киры Рудик сложить полномочия и мандаты народных депутатов.

Источник: Тернопольский центр в Facebook

Дословно: "Конфликт внутри "Голоса" и постоянные споры продолжаются уже долгое время и подрывают доверие наших избирателей и сторонников.

Невозможность руководства обеспечить коммуникацию в рамках фракции и соблюдения демократических процедур в партии приводят к системным ошибкам".

Детали: В тернопольской ячейке убеждены, что "нынешние действия и заявления руководства партии и фракции в Верховной Раде подрывают доверие к партии".

Поэтому облорганизация требует:

  • добровольно сложить полномочия председателя партии и мандат народного депутата Украины Киру Рудик;
  • добровольно сложить полномочия председателя парламентской фракции и мандат народного депутата Украины Ярослава Железняка;
  • Рудик и Железняка публично извиниться перед партийцами, депутатами и избирателями за совершенные действия, которые нанесли вред партии;
  • провести демократический съезд членов Политической Партии "Голос", с обеспечением расширенных норм представительства региональных организаций, в соответствии с количеством членов партии и депутатов местных советов избранных от партии в регионе;
  • открыто и прозрачно выбрать Председателя Политической Партии "Голос" на демократическом съезде партийцев;
  • изменить Устав Политической Партии "Голос", обеспечив демократические процедуры работы партии.

Предыстория:

  • 9 июня ячейка партии "Голос" в Черновицкой области объявила о внесении представления в политсовет партии о необходимости исключения из "Голоса" Киры Рудик, которая сейчас возглавляет партию.
  • На следующий день часть членов партии "Голос" Винницкой областной территориальной организации заявили, что выходят из партии.
  • Львовская областная организации партии "Голос" требует от председателя парламентской фракции Ярослава Железняка и председателя партии Киры Рудик сложить полномочия для полного перегрузки политической силы.
  • "Голос" планирует поставить точку во внутрипартийном кризисе на съезде, который проведут в июле.

Украинская правда
Темы: Голоспартии


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