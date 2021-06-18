Тернопольский "Голос" требует от Рудик и Железняка сложить полномочия

Тернопольская областная организации партии "Голос" требует от председателя парламентской фракции Ярослава Железняка и председателя партии Киры Рудик сложить полномочия и мандаты народных депутатов.

Источник: Тернопольский центр в Facebook

Дословно: "Конфликт внутри "Голоса" и постоянные споры продолжаются уже долгое время и подрывают доверие наших избирателей и сторонников.

Невозможность руководства обеспечить коммуникацию в рамках фракции и соблюдения демократических процедур в партии приводят к системным ошибкам".

Детали: В тернопольской ячейке убеждены, что "нынешние действия и заявления руководства партии и фракции в Верховной Раде подрывают доверие к партии".

Поэтому облорганизация требует:

добровольно сложить полномочия председателя партии и мандат народного депутата Украины Киру Рудик;

добровольно сложить полномочия председателя парламентской фракции и мандат народного депутата Украины Ярослава Железняка;

Рудик и Железняка публично извиниться перед партийцами, депутатами и избирателями за совершенные действия, которые нанесли вред партии;

провести демократический съезд членов Политической Партии "Голос", с обеспечением расширенных норм представительства региональных организаций, в соответствии с количеством членов партии и депутатов местных советов избранных от партии в регионе;

открыто и прозрачно выбрать Председателя Политической Партии "Голос" на демократическом съезде партийцев;

изменить Устав Политической Партии "Голос", обеспечив демократические процедуры работы партии.

Предыстория: