У Москві новий рекорд COVID-хворих за добу

Число тих, хто заразилися коронавірусом у російській столиці Москві зросла за добу на 9 056, це максимальне значення з початку пандемії.

Джерело: ТАСС яз посиланням на оперативний штаб РФ із боротьби з коронавірусом

Деталі: За добу в Москві зареєстрували 78 смертей через коронавірус, що стало найвищим значенням із 19 січня.

Всього з початку пандемії в столиці Росії було виявлено 1 269 145 випадків. У відносному вираженні приріст числа хворих, за даними штабу, склав 0,72%.

Загальна кількість летальних випадків від COVID-19 серед москвичів склала 21 276.

Цьому передувало: Днем раніше в Москві було виявлено 6 195 інфікованих.

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