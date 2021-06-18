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У Москві новий рекорд COVID-хворих за добу

П'ятниця, 18 червня 2021, 11:56
У Москві новий рекорд COVID-хворих за добу

Число тих, хто заразилися коронавірусом у російській столиці Москві зросла за добу на 9 056, це максимальне значення з початку пандемії.

Джерело: ТАСС яз посиланням на оперативний штаб РФ із боротьби з коронавірусом

Деталі: За добу в Москві зареєстрували 78 смертей через коронавірус, що стало найвищим значенням із 19 січня.

Всього з початку пандемії в столиці Росії було виявлено 1 269 145 випадків. У відносному вираженні приріст числа хворих, за даними штабу, склав 0,72%.

Загальна кількість летальних випадків від COVID-19 серед москвичів склала 21 276.

Цьому передувало: Днем раніше в Москві було виявлено 6 195 інфікованих.

Передісторія:

  • З початку червня в Росії зростає добова кількість нових заражень COVID-19.
  • Із 12 до 20 червня у столиці РФ Москві знову ввели карантин через найвищі з грудня 2020 року епідемічні показники. 
  • 13 червня в Росії заявили про наявність нових, оригінальних мутацій коронавірусу.
  • Українські прикордонники не пропускають росіян, щеплених препаратом "Супутник V", оскільки він не зареєстрований ВООЗ як вакцина проти коронавірусу.
  • Українські вчені припускали, що нова хвиля COVID-19 може прийти в Україну з Росії через східні території, початися раніше осені та через штам коронавірусу "Дельта" бути потужнішою за попередню хвилю, пік якої припав на початок квітня 2021 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіякоронавірусCovid-2019епідемія
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