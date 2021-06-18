В Москве новый рекорд COVID-больных за сутки

Число заразившихся коронавирусом в российской столице Москве возросло за сутки на 9 056, это максимальное значение с начала пандемии.

Источник: ТАСС со ссылкой на оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом

Детали: За сутки в Москве зарегистрировали 78 смертей из-за коронавируса, что стало самым высоким значением с 19 января.

Всего с начала пандемии в столице России было выявлено 1 269 145 случаев. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,72%.

Общее число летальных случаев от COVID-19 среди москвичей составило 21 276.

Этому предшествовало: Днем ранее в Москве было выявлено 6 195 инфицированных.

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