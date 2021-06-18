В Москве новый рекорд COVID-больных за сутки
Пятница, 18 июня 2021, 11:56
Число заразившихся коронавирусом в российской столице Москве возросло за сутки на 9 056, это максимальное значение с начала пандемии.
Источник: ТАСС со ссылкой на оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом
Детали: За сутки в Москве зарегистрировали 78 смертей из-за коронавируса, что стало самым высоким значением с 19 января.
Всего с начала пандемии в столице России было выявлено 1 269 145 случаев. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,72%.
Общее число летальных случаев от COVID-19 среди москвичей составило 21 276.
Этому предшествовало: Днем ранее в Москве было выявлено 6 195 инфицированных.
Предыстория:
- С начала июня в России растет суточное количество новых заражений COVID-19.
- С 12 до 20 июня в столице РФ Москве снова ввели карантин из-за самых высоких с декабря 2020 года эпидемических показателей.
- 13 июня в России заявили о наличии новых, оригинальных мутаций коронавируса.
- Украинские пограничники не пропускают россиян, привитых препаратом "Спутник V", поскольку он не зарегистрирован ВОЗ как вакцина против коронавируса.
- Украинские ученые допускали, что новая волна COVID-19 может прийти в Украину из России через восточные территории, начаться раньше осени и из-за штамма коронавируса "Дельта" быть мощнее предыдущей волны, пик которой пришелся на начало апреля 2021 года.