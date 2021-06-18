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Данілов: Крим просив води – там тепер стільки води, що не знають, що робити

П'ятниця, 18 червня 2021, 18:50
РНБО

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов розповів, що РНБО спробує запобігти удару по країні від зміни клімату на планеті, а також прокоментував паводки в окупованому Росією Криму. 

Джерело: Данілов на брифінгу після засідання Радбезу у відповідь на запитання, чи є загрози безпеці України через глобальні зміни клімату

Пряма мова: "Саме цікаве питання, чи може РНБО впливати на погоду. На жаль, ні. Нам  дуже хотілося б впливати на все, але у нас є свої повноваження і ми обмежені законом і Конституцією України. На погоду і на клімат ми впливати не можемо. 

Володимир Олександрович (Зеленський – ред.) запропонував, щоб за 3 роки в Україні з'явився мільярд нових рослин, щоб ми збільшували свої ліси. Це запорука того, щоб ми найближчим часом не опинитися в тій ситуації, в якій опиняється дуже багато країн. 

І посуха, яка сунеться на весь світ, – дуже великий виклик для нашої країни. Ми розробляємо кроки, які ми запропонуємо на засіданні РНБО, щоб це принаймні відтермінувати в нашій державі".

Деталі: При цьому Данілов згадав ситуацію з окупованим Кримом, який другий день потерпає від злив і паводків, хоча загалом на півострові бракує питної води.

"Кримський півострів дуже багато часу просив води – і там стільки сьогодні води, що вони навіть не знають, що з нею робити. І вчора в українській Керчі, і сьогодні в українській Ялті, на превеликий жаль, сталася така ситуація. Господь Бог занадто багато їм дав води відразу", – сказав секретар РНБО. 

Передісторія:

  • 17 червня місто Керч та декілька сіл в окупованому Росією Криму підтопило через рясні опади, "голова Криму" Сергій Аксьонов оглянув Керч на човні. У Криму ввели режим "надзвичайної ситуації".
  • 18 червня в Ялті в окупованому Росією Криму через велику кількість опадів вийшли з берегів річки, в місті ввели режим надзвичайної ситуації. 
  • Через зливи річки вийшли з берегів, брудні потоки води течуть вулицями міст. Окупаційна влада закликала кримчан утриматися від вживання води з крану, доки її якість не перевірять.
  • Останній рік Крим потерпає від браку питної води. У Кремлі сушать голову над тим, як добути воду для окупованого півострова.
  • Українська влада не раз заявляла, що поверне дніпровську воду у Крим лише після його деокупації. 

Олена Рощенко, УП
Теми: ДаніловКримпогодаекологія


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