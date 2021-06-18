Данілов: Крим просив води – там тепер стільки води, що не знають, що робити
Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов розповів, що РНБО спробує запобігти удару по країні від зміни клімату на планеті, а також прокоментував паводки в окупованому Росією Криму.
Джерело: Данілов на брифінгу після засідання Радбезу у відповідь на запитання, чи є загрози безпеці України через глобальні зміни клімату
Пряма мова: "Саме цікаве питання, чи може РНБО впливати на погоду. На жаль, ні. Нам дуже хотілося б впливати на все, але у нас є свої повноваження і ми обмежені законом і Конституцією України. На погоду і на клімат ми впливати не можемо.
Володимир Олександрович (Зеленський – ред.) запропонував, щоб за 3 роки в Україні з'явився мільярд нових рослин, щоб ми збільшували свої ліси. Це запорука того, щоб ми найближчим часом не опинитися в тій ситуації, в якій опиняється дуже багато країн.
І посуха, яка сунеться на весь світ, – дуже великий виклик для нашої країни. Ми розробляємо кроки, які ми запропонуємо на засіданні РНБО, щоб це принаймні відтермінувати в нашій державі".
Деталі: При цьому Данілов згадав ситуацію з окупованим Кримом, який другий день потерпає від злив і паводків, хоча загалом на півострові бракує питної води.
"Кримський півострів дуже багато часу просив води – і там стільки сьогодні води, що вони навіть не знають, що з нею робити. І вчора в українській Керчі, і сьогодні в українській Ялті, на превеликий жаль, сталася така ситуація. Господь Бог занадто багато їм дав води відразу", – сказав секретар РНБО.
Передісторія:
- 17 червня місто Керч та декілька сіл в окупованому Росією Криму підтопило через рясні опади, "голова Криму" Сергій Аксьонов оглянув Керч на човні. У Криму ввели режим "надзвичайної ситуації".
- 18 червня в Ялті в окупованому Росією Криму через велику кількість опадів вийшли з берегів річки, в місті ввели режим надзвичайної ситуації.
- Через зливи річки вийшли з берегів, брудні потоки води течуть вулицями міст. Окупаційна влада закликала кримчан утриматися від вживання води з крану, доки її якість не перевірять.
- Останній рік Крим потерпає від браку питної води. У Кремлі сушать голову над тим, як добути воду для окупованого півострова.
- Українська влада не раз заявляла, що поверне дніпровську воду у Крим лише після його деокупації.