Данилов: Крым просил воды – там теперь столько воды, что не знают, что делать

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что СНБО попытается предотвратить удар по стране от изменения климата на планете, а также прокомментировал паводки в оккупированном Россией Крыму.

Источник: Данилов на брифинге после заседания Совбеза в ответ на вопрос, есть ли угрозы безопасности Украины из-за глобального изменения климата

Прямая речь: "Самый интересный вопрос, может ли СНБО влиять на погоду. Увы, нет. Нам очень хотелось бы влиять на все, но у нас есть свои полномочия и мы ограничены законом и Конституцией Украины. На погоду и на климат мы влиять не можем.

Владимир Александрович (Зеленский – ред.) предложил, чтобы за 3 года в Украине появился миллиард новых растений, чтобы мы увеличивали свои леса. Это залог того, чтобы мы в ближайшее время не оказаться в той ситуации, в которой оказывается очень многие страны.

И засуха, которая надвигается на весь мир, – очень большой вызов для нашей страны. Мы разрабатываем шаги, которые мы предложим на заседании СНБО, чтобы это по крайней мере отсрочить в нашем государстве".

Детали: При этом Данилов упомянул ситуацию с оккупированным Крымом, который второй день страдает от ливней и паводков, хотя в целом на полуострове не хватает питьевой воды.

"Крымский полуостров очень много времени просил воды – и там столько сегодня воды, они даже не знают, что с ней делать. И вчера в украинской Керчи, и сегодня в украинской Ялте, к сожалению, произошла такая ситуация. Господь Бог слишком много им дал воды сразу", – сказал секретарь СНБО.

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