Данилов: Крым просил воды – там теперь столько воды, что не знают, что делать
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что СНБО попытается предотвратить удар по стране от изменения климата на планете, а также прокомментировал паводки в оккупированном Россией Крыму.
Источник: Данилов на брифинге после заседания Совбеза в ответ на вопрос, есть ли угрозы безопасности Украины из-за глобального изменения климата
Прямая речь: "Самый интересный вопрос, может ли СНБО влиять на погоду. Увы, нет. Нам очень хотелось бы влиять на все, но у нас есть свои полномочия и мы ограничены законом и Конституцией Украины. На погоду и на климат мы влиять не можем.
Владимир Александрович (Зеленский – ред.) предложил, чтобы за 3 года в Украине появился миллиард новых растений, чтобы мы увеличивали свои леса. Это залог того, чтобы мы в ближайшее время не оказаться в той ситуации, в которой оказывается очень многие страны.
И засуха, которая надвигается на весь мир, – очень большой вызов для нашей страны. Мы разрабатываем шаги, которые мы предложим на заседании СНБО, чтобы это по крайней мере отсрочить в нашем государстве".
Детали: При этом Данилов упомянул ситуацию с оккупированным Крымом, который второй день страдает от ливней и паводков, хотя в целом на полуострове не хватает питьевой воды.
"Крымский полуостров очень много времени просил воды – и там столько сегодня воды, они даже не знают, что с ней делать. И вчера в украинской Керчи, и сегодня в украинской Ялте, к сожалению, произошла такая ситуация. Господь Бог слишком много им дал воды сразу", – сказал секретарь СНБО.
Предыстория:
- 17 июня город Керчь и несколько сел в оккупированном Россией Крыму подтопило из-за обильных осадков, "голова Крыма" Сергей Аксенов осмотрел Керчь на лодке. В Крыму ввели режим "чрезвычайной ситуации".
- 18 июня в Ялте в оккупированном Россией Крыму из-за большого количества осадков вышли из берегов реки, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
- Из-за ливней реки вышли из берегов, грязные потоки воды текут по улицам городов. Оккупационные власти призвали крымчан воздержаться от употребления воды из крана, пока ее качество не проверят.
- Последний год Крым страдает от нехватки питьевой воды. В Кремле ломают голову над тем, как добыть воду для оккупированного полуострова.
- Украинские власти не раз заявляли, что вернут днепровскую воду в Крым только после его деоккупации.