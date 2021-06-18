Росія на тлі рекордних заражень відновлює авіасполучення з Туреччиною

Авіасполучення між Росією і Туреччиною буде відновлене з 22 червня, яке було зупинене з 15 квітня.

Джерело: "Медуза" з посиланням на підсумки засідання оперштабу Росії по боротьбі з коронавірусом

Деталі: Росія також прийняла рішення з 28 червня відновити авіасполучення з США, Італією, Бельгією, Болгарією, Ірландією, Кіпром, Північною Македонією і Йорданією.

В Австрії, Азербайджан, Вірменію, Грецію, Катар, Фінляндію, Хорватію та Швейцарію буде збільшена кількість авіарейсів.

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