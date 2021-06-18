Росія на тлі рекордних заражень відновлює авіасполучення з Туреччиною
П'ятниця, 18 червня 2021, 21:55
Авіасполучення між Росією і Туреччиною буде відновлене з 22 червня, яке було зупинене з 15 квітня.
Джерело: "Медуза" з посиланням на підсумки засідання оперштабу Росії по боротьбі з коронавірусом
Деталі: Росія також прийняла рішення з 28 червня відновити авіасполучення з США, Італією, Бельгією, Болгарією, Ірландією, Кіпром, Північною Македонією і Йорданією.
В Австрії, Азербайджан, Вірменію, Грецію, Катар, Фінляндію, Хорватію та Швейцарію буде збільшена кількість авіарейсів.
Нагадаємо:
- Москвичі почали масово заражатися "індійським коронавірусом"
- З початку червня в Росії зростає добова кількість нових заражень COVID-19.
- Із 12 до 20 червня у столиці РФ Москві знову ввели карантинчерез найвищі з грудня 2020 року епідемічні показники.
- Українські прикордонники не пропускають росіян, щеплених препаратом "Супутник V", оскільки він не зареєстрований ВООЗ як вакцина проти коронавірусу.
- Українські вчені припускали, що нова хвиля COVID-19 може прийти в Україну з Росії через східні території, початися раніше осені та через штам коронавірусу "Дельта" бути потужнішою за попередню хвилю, пік якої припав на початок квітня 2021 року.