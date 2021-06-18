Россия на фоне рекордных заражений возобновляет авиасообщение с Турцией

Авиасообщение между Россией и Турцией будет возобновлено с 22 июня, которое было остановлено с 15 апреля.

Источник: "Медуза" со ссылкой на итоги заседания оперштаба России по борьбе с коронавирусом

Детали: Россия также приняла решение с 28 июня возобновить авиасообщение с США, Италией, Бельгией, Болгарией, Ирландией, Кипром, Северной Македонией и Иорданией.

В Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию будет увеличено количество авиарейсов.

Напомним: