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Россия на фоне рекордных заражений возобновляет авиасообщение с Турцией

Пятница, 18 июня 2021, 21:55

Авиасообщение между Россией и Турцией будет возобновлено с 22 июня, которое было остановлено с 15 апреля.

Источник: "Медуза" со ссылкой на итоги заседания оперштаба России по борьбе с коронавирусом

Детали: Россия также приняла решение с 28 июня возобновить авиасообщение с США, Италией, Бельгией, Болгарией, Ирландией, Кипром, Северной Македонией и Иорданией. 

В Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию будет увеличено количество авиарейсов. 

Напомним:

  • Москвичи начали массово заражаться "индийским коронавирусом"
  • С начала июня в России растет суточное количество новых заражений COVID-19.
  • С 12 до 20 июня в столице РФ Москве снова ввели карантиниз-за самых высоких с декабря 2020 года эпидемических показателей.
  • Украинские пограничники не пропускают россиян, привитых препаратом "Спутник V", поскольку он не зарегистрирован ВОЗ как вакцина против коронавируса.
  • Украинские ученые допускали, что новая волна COVID-19 может прийти в Украину из России через восточные территории, начаться раньше осени и из-за штамма коронавируса "Дельта" быть мощнее предыдущей волны, пик которой пришелся на начало апреля 2021 года.

Темы: коронавирусТурцияРосcия


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