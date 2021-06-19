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Лукашенко: Ми не будемо приймати літаки з України

Субота, 19 червня 2021, 14:39
Лукашенко: Ми не будемо приймати літаки з України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не прийматиме літаків з України.

Джерело: виступ Лукашенка, опублікований у близькому до нього телеграм-каналі "Пул первого"

Пряма мова: "Ви бачите, як гидко вчинила Україна. Ми тут рятуємо їхніх людей, і будемо рятувати, люди-то ні в чому не винні, а вони закрили нам проліт. Ну, нам доводиться хвилин 40-45 робити гак, облітаючи їх, для того, щоб потрапити до Туреччини, Єгипту і т.д.

Інші авіакомпанії, турецькі, напряму поки літають. Хоча ми зараз ведемо діалог... Раз Україна закрила нам проліт, то ми з України не будемо просто приймати літаки.

Треба створити рівні умови для наших літаків Белавіа: якщо ми цим шляхом летимо, то ми змусимо й інших літати цим шляхом до нас у Білорусь".

Передісторія: 

  • Кабінет міністрів України вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня і заборонив польоти над білоруською територією.
  • Із 29 травня Кабмін заборонив повітряним суднам, зареєстрованим в Білорусі, використовувати повітряний простір України.
  • Ввечері 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних.
  • Такі дії викликані тим, що 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.

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Українська правда

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Теми: ЛукашенкоавіаБілорусь
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