Лукашенко: Мы не будем принимать самолеты из Украины

Самопровозглашенный президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет принимать самолетов из Украины.

Источник: выступление Лукашенко, опубликованное в близком к нему телеграм-канале "Пул первого"

Прямая речь: "Вы видите, как гадко поступила Украина. Мы здесь спасаем их людей, и будем спасать, люди-то ни в чем не виноваты, а они закрыли нам пролет. Ну, нам приходится минут 40-45 делать крюк, облетая их, для того, чтобы попасть в Турцию, в Египет и т.д.

Другие авиакомпании, турецкие, напрямую пока летают. Хотя мы сейчас ведем диалог… Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты.

Надо создать равные условия для наших самолетов Белавиа: если мы этим путем летим, то мы заставим и других летать этим путем к нам в Беларусь".

Предыстория:

Кабинет министров Украины решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией.

С 29 мая Кабмин запретил воздушным судам, зарегистрированным в Беларуси, использовать воздушное пространство Украины.

24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных.

Такие действия вызваны тем, что 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.

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