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В Івано-Франківську відкрили центр масової Covid-вакцинації

Субота, 19 червня 2021, 16:17

На базі спортивного комплексу Івано-Франківського національного медичного університету у суботу, 19 червня, почав роботу центр масової вакцинації проти коронавірусу.

Джерело: голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрій Бойчук у Facebook

Деталі: За словами голови ОДА, у центрі, який знаходиться на вулиці Целевича, 34, громадян вакцинують препаратом CoronaVac.

Бойчук анонсував, що центр масової вакцинації в місті працюватиме й у наступні вихідні.

Пряма мова: "Я закликаю прикарпатців не сумніватися у питанні, імунізуватись чи ні. Без вакцинації ми попросту не зможемо ефективно боротися із коронавірусом".

Нагадаємо: У п'ятницю, 18 червня, в Україні проти Covid-19 було щеплено 67,1 тисяч людей.

Українська правда
Теми: вакцинаціяКоролевськаІвано-Франківськ


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