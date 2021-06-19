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В Ивано-Франковске открыли центр массовой Covid-вакцинации

Суббота, 19 июня 2021, 16:17

На базе спортивного комплекса Ивано-Франковского национального медицинского университета в субботу, 19 июня, начал работу центр массовой вакцинации против коронавируса.

Источник: председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрей Бойчук в Facebook

Детали: По словам председателя ОГА, в центре, который находится на улице Целевича, 34, граждан вакцинируют препаратом CoronaVac.

Бойчук анонсировал, что центр массовой вакцинации в городе будет работать и в следующие выходные.

Прямая речь: "Я призываю прикарпатцев не сомневаться в вопросе, иммунизироваться или нет. Без вакцинации мы попросту не сможем эффективно бороться с коронавирусом".

Напомним: В пятницу, 18 июня, в Украине против Covid-19 было привито 67,1 тысяч человек.

Украинская правда
Темы: вакцинацияКоролевскаяИвано-Франковск


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