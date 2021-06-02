У МЗС обіцяють санкції, якщо хоч один білоруський літак опиниться в Криму

У МЗС попереджають, що Україна введе санкції, якщо хоч один літак білоруської авіакомпанії опиниться на території окупованого Криму.

Джерело: перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у коментарі Укрінформу

Пряма мова: "Ми зафіксували для себе висловлювання пана Лукашенка щодо звернення до Росії та Путіна із можливим відкриттям авіарейсів до окупованого Криму".

"Ми діятимемо миттєво проти будь-яких спроб легітимізувати окупацію Криму Росією, проти будь-яких намагань нав’язати контакти з так званими "ЛНР" чи "ДНР". І якщо хоч один літак білоруської авіакомпанії опиниться на території окупованого Криму, санкції будуть неминучі з усіма негативними наслідками".

Деталі: За її словами, такі провокаційні заяви Лукашенка, напевно, є емоційною реакцією на відповідь України щодо примусового приземлення літака Ryanair в аеропорту Мінська, а також щодо подальшого наступу білоруської влади на опозицію і свободу слова, зокрема, арешт білоруського опозиціонера Романа Протасевича, блокування незалежних ЗМІ тощо.

Вона підкреслила, що вся повнота відповідальності за санкції та обмеження державами світу, у тому числі Україною, повітряного сполучення з Білоруссю і за незручності, які відчувають через це громадяни Білорусі, лежить на Лукашенку.

Джапарова також наголосила, що рішення обмежити повітряне сполучення з Білоруссю – не політичне, а безпекове, "адже дії білоруської влади є непередбачуваними, і ми не можемо заздалегідь оцінити всі ризики перебування в авіаційному просторі Білорусі".

За її словами, Україна повністю солідарна у своїх діях з позицією ЄС, США та всього демократичного світу щодо реакції на небезпечні дії Лукашенка.

Що передувало: 1 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив президента РФ Володимира Путіна допомогти білорусам потрапити в окупований Крим через Росію.

26 травня постпред Криму при президенті Росії Георгій Мурадов запропонував Білорусі відкрити пряме авіасполучення з окупованим Росією півостровом на тлі авіаблокади країни цивілізованим світом.

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