У МЗС обіцяють санкції, якщо хоч один білоруський літак опиниться в Криму
У МЗС попереджають, що Україна введе санкції, якщо хоч один літак білоруської авіакомпанії опиниться на території окупованого Криму.
Джерело: перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у коментарі Укрінформу
Пряма мова: "Ми зафіксували для себе висловлювання пана Лукашенка щодо звернення до Росії та Путіна із можливим відкриттям авіарейсів до окупованого Криму".
"Ми діятимемо миттєво проти будь-яких спроб легітимізувати окупацію Криму Росією, проти будь-яких намагань нав’язати контакти з так званими "ЛНР" чи "ДНР". І якщо хоч один літак білоруської авіакомпанії опиниться на території окупованого Криму, санкції будуть неминучі з усіма негативними наслідками".
Деталі: За її словами, такі провокаційні заяви Лукашенка, напевно, є емоційною реакцією на відповідь України щодо примусового приземлення літака Ryanair в аеропорту Мінська, а також щодо подальшого наступу білоруської влади на опозицію і свободу слова, зокрема, арешт білоруського опозиціонера Романа Протасевича, блокування незалежних ЗМІ тощо.
Вона підкреслила, що вся повнота відповідальності за санкції та обмеження державами світу, у тому числі Україною, повітряного сполучення з Білоруссю і за незручності, які відчувають через це громадяни Білорусі, лежить на Лукашенку.
Джапарова також наголосила, що рішення обмежити повітряне сполучення з Білоруссю – не політичне, а безпекове, "адже дії білоруської влади є непередбачуваними, і ми не можемо заздалегідь оцінити всі ризики перебування в авіаційному просторі Білорусі".
За її словами, Україна повністю солідарна у своїх діях з позицією ЄС, США та всього демократичного світу щодо реакції на небезпечні дії Лукашенка.
Що передувало: 1 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив президента РФ Володимира Путіна допомогти білорусам потрапити в окупований Крим через Росію.
26 травня постпред Криму при президенті Росії Георгій Мурадов запропонував Білорусі відкрити пряме авіасполучення з окупованим Росією півостровом на тлі авіаблокади країни цивілізованим світом.
Передісторія:
- Кабінет міністрів вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня і заборонив польоти над білоруською територією.
- Ввечері 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних.
- Такі дії викликані тим, що 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали.
- У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.