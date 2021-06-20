Разумков про Авакова: на своєму місці
Неділя, 20 червня 2021, 16:37
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ефективно виконує свої обов’язки.
Джерело: Разумков в інтерв’ю Радіо Свобода
Пряма мова: "Якщо дозволите мою особисту думку, то я думаю, що міністр внутрішніх справ – на своєму місці. Він достатньо ефективно виконує свої функції.
Критикувати всіх можна. І мене, і його, і народних депутатів України. Але я думаю, що він відповідає тій посаді, на якій сьогодні є".
Передісторія:
- 17 червня "Українська правда" з посиланням на джерела писала, що восени уряд Дениса Шмигаля можуть відправити у відставку, щоб заодно звільнити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
- Нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук запевнила, що парламентська монобільшість не обговорює питання відставки Арсена Авакова з посади голови МВС.
- На пресконференції 20 травня президент Володимир Зеленський заявив, що у разі доведення невинуватості обвинувачених у вбивстві журналіста Павла Шеремета готовий піднімати питання зміни міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.