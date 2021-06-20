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Разумков про Авакова: на своєму місці

Неділя, 20 червня 2021, 16:37
Разумков про Авакова: на своєму місці

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ефективно виконує свої обов’язки.

Джерело: Разумков в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Якщо дозволите мою особисту думку, то я думаю, що міністр внутрішніх справ – на своєму місці. Він достатньо ефективно виконує свої функції.

Критикувати всіх можна. І мене, і його, і народних депутатів України. Але я думаю, що він відповідає тій посаді, на якій сьогодні є".

Передісторія:

  • 17 червня "Українська правда" з посиланням на джерела писала, що восени уряд Дениса Шмигаля можуть відправити у відставку, щоб заодно звільнити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
  • Нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук запевнила, що парламентська монобільшість не обговорює питання відставки Арсена Авакова з посади голови МВС.
  • На пресконференції 20 травня президент Володимир Зеленський заявив, що у разі доведення невинуватості обвинувачених у вбивстві журналіста Павла Шеремета готовий піднімати питання зміни міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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Теми: Разумков ДмитроАваков
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