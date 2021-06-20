Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Разумков об Авакове: на своем месте

Воскресенье, 20 июня 2021, 16:37

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков эффективно выполняет свои обязанности.

Источник: Разумков в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Если позволите мое личное мнение, я думаю, что министр внутренних дел – на своем месте. Он достаточно эффективно выполняет свои функции.

Критиковать всех можно. И меня, и его, и народных депутатов Украины. Но я думаю, что он соответствует той должности, на которой сегодня есть".

Предыстория:

  • 17 июня "Украинская правда" со ссылкой на источники писала, что осенью правительство Дениса Шмыгаля могут отправить в отставку, чтобы заодно уволить министра внутренних дел Арсена Авакова.
  • Нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук заверила, что парламентское монобольшинство не обсуждает вопрос отставки Арсена Авакова с должности главы МВД.
  • На пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский заявил, что в случае доказательства невиновности обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета готов поднимать вопрос смены министра внутренних дел Арсена Авакова.

Темы: Разумков ДмитрийАваков


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Иране произошла аварийная остановка единственной в стране АЭС

Дополнительные $100 млн для Украины готовились на случай вторжения – советник Байдена

Евро-2020. Италия выиграла группу и может сыграть с Украиной в 1/8 финала

обновлено, фото, видеоНепогода на Буковине: подтоплены села, дороги превратились в реки

CША готовят новые санкции против России из-за отравления Навального

Кравчук спрогнозировал, когда США могут присоединиться к Нормандскому формату

Все новости...
Разумков Дмитрий
В законопроекте об олигархах существует конфликт интересов – Разумков
Разумков хочет заслушать министра энергетики по тарифам
Увольнение министров: Рада вне очереди соберется во вторник
Последние новости
03:37
Медики обнаружили новую мутацию индийского штамма COVID
02:38
Взрывы на оборонном заводе в Сербии, пожар перекинулся на лес
02:03
В Польше начали вакцинацию бездомных
01:33
Крымские активисты подготовили рекомендации к законопроекту о коренных народах Украины
00:59
Израильское правительство одобрило назначение нового посла в Украине
00:17
В Иране произошла аварийная остановка единственной в стране АЭС
23:41
Выборы в Армении: лидирует партия Пашиняна
23:11
На Киевщине утонули взрослый и ребенок, еще один ребенок умер в "скорой"
22:14
Глава МИД: С 2008 года НАТО не сделало ничего для членства Украины
21:19
Дополнительные $100 млн для Украины готовились на случай вторжения – советник Байдена
Все новости...