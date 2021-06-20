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Разумков об Авакове: на своем месте

Воскресенье, 20 июня 2021, 16:37
Разумков об Авакове: на своем месте

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков эффективно выполняет свои обязанности.

Источник: Разумков в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Если позволите мое личное мнение, я думаю, что министр внутренних дел – на своем месте. Он достаточно эффективно выполняет свои функции.

Критиковать всех можно. И меня, и его, и народных депутатов Украины. Но я думаю, что он соответствует той должности, на которой сегодня есть".

Предыстория:

  • 17 июня "Украинская правда" со ссылкой на источники писала, что осенью правительство Дениса Шмыгаля могут отправить в отставку, чтобы заодно уволить министра внутренних дел Арсена Авакова.
  • Нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук заверила, что парламентское монобольшинство не обсуждает вопрос отставки Арсена Авакова с должности главы МВД.
  • На пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский заявил, что в случае доказательства невиновности обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета готов поднимать вопрос смены министра внутренних дел Арсена Авакова.

Темы: Разумков ДмитрийАваков
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