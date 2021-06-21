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Кримські активісти підготували рекомендації до законопроєкту про корінні народи України

Понеділок, 21 червня 2021, 01:33
Кримські активісти підготували рекомендації до законопроєкту про корінні народи України

Український законопроєкт "Про корінні народи України" обговорили у Криму в неділю, 20 червня.

Джерело: Крим.Реалії

Пряма мова координатора Кримської контактної групи з прав людини Абдурешита Джеппарова: "Поява законопроєкту – це добре і вітається кримськотатарським народом, але його зміст, на наш погляд, має скоріше рамковий характер.

А на цих слуханнях ми підготували низку рекомендацій, які з нашої точки зору, повинні знайти місце в змінах до цього закону або інших чинних і наступних нормативних документах.

Тому що саме нам з цим законом жити, і хотілося б, щоб законодавство України було максимально адаптовано під потреби корінних народів, в тому числі кримських татар".

Деталі: За інформацією представників громадської ініціативи "Кримська ідея", обговорення носило формат "попередніх громадських слухань" і проводилося, "щоб надалі законодавці мали можливість доповнити закон за низкою напрямків або врахувати напрацьовані пропозиції в інших і наступних нормативно-правових актах, що стосуються прав кримських татар".

Як зазначив Джеппаров, законопроєкт безпосередньо стосується прав кримськотатарського народу, який є одним із корінних народів України.

Серед пропозицій, ухвалених під час попередніх громадських слухань, учасники визначили рекомендації включити право вето нормативних актів, які ставлять під загрозу права та інтереси корінних народів.

Також під час слухань були опрацьовані пропозиції про створення інституту уповноваженого з прав корінних народів.

Крім того, учасники висловили стурбованість пунктом 1 ст. 8 законопроєкту про те, що представницький орган корінного народу набуває і втрачає права та обов'язки рішенням Кабінету міністрів України.

Передісторія:

  • Президент Росії Володимир Путін законопроєкт президента України Володимира Зеленського, який не включає росіян до переліку корінних народів України, порівняв із "практикою нацистської Німеччини".
  • Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт № 5506, згідно з яким корінними народами України на території Криму є кримські татари, караїми, кримчаки.
  • Держдума Росії назвала "образою історичної пам'яті" законопроєкт президента України Володимира Зеленського, який не включив росіян у перелік корінних народів України, і заявила про "наслідки для існування України як держави".

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримкримські татаризаконодавство
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