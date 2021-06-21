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Крымские активисты подготовили рекомендации к законопроекту о коренных народах Украины

Понедельник, 21 июня 2021, 01:33
Крымские активисты подготовили рекомендации к законопроекту о коренных народах Украины

Украинский законопроект "О коренных народах Украины" обсудили в Крыму в воскресенье, 20 июня.

Источник: Крим.Реалии

Прямая речь координатора Крымской контактной группы по правам человека Абдурешита Джеппарова: "Появление законопроекта – это хорошо и приветствуется крымскотатарским народом, но его содержание, на наш взгляд, имеет скорее рамочный характер.

А на этих слушаниях мы подготовили ряд рекомендаций, которые с нашей точки зрения, должны найти место в изменениях в этот закон или иных действующих и последующих нормативных документах.

Потому что именно нам с этим законом жить, и хотелось бы, чтобы законодательство Украины было максимально адаптировано под нужды коренных народов, в том числе крымских татар".

Детали: По информации представителей общественной инициативы "Крымская идея", обсуждение носило формат "предыдущих общественных слушаний" и проводилось, "чтобы в дальнейшем законодатели имели возможность дополнить закон по ряду направлений или учесть наработанные предложения в других и последующих нормативно-правовых актах, касающихся прав крымских татар".

Как отметил Джеппаров, законопроект непосредственно касается прав крымскотатарского народа, который является одним из коренных народов Украины.

Среди предложений, принятых во время предыдущих общественных слушаний, участники определили рекомендации включить право вето нормативных актов, которые ставят под угрозу права и интересы коренных народов.

Также во время слушаний были проработаны предложения о создании института уполномоченного по правам коренных народов.

Кроме того, участники выразили обеспокоенность пунктом 1 ст. 8 законопроекту о том, что представительный орган коренного народа приобретает и теряет права и обязанности решению Кабинета министров Украины.

Предыстория:

  • Президент России Владимир Путин законопроект президента Украины Владимира Зеленского, который не включает россиян в перечень коренных народов Украины, сравнил с "практикой нацистской Германии".
  • Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект № 5506, согласно которому коренными народами Украины на территории Крыма являются крымские татары, караимы, крымчаки.
  • Госдума России назвала "оскорблением исторической памяти" законопроект президента Украины Владимира Зеленского, который не включил россиян в перечень коренных народов Украины, и заявила о "последствиях для существования Украины как государства".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымкрымские татарызаконодательство
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