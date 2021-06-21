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Потоп у Ялті: кількість постраждалих зросла більш ніж удвічі

Понеділок, 21 червня 2021, 04:40

Кількість постраждалих внаслідок потопу в Ялті зросла до 40 осіб.

Джерело: Голова російської адміністрації Ялти Яніна Павленко, цитує Крим.Реалії

Пряма мова: "За допомогою до медиків звернулися 40 осіб з легкими ушкодженнями, двоє людей, на жаль, перебувають в розшуку та один – загинув".

Деталі: Павленко повідомила, що як і раніше в регіоні після стихії, яка на цьому тижні обрушилася на місто і найближчі селища, розшукують двох осіб, які вважаються зниклими.

Вона також зазначила, що всі школи і дитячі сади працюють у штатному режимі.

Що передувало: Повідомлялося, що внаслідок потопу в Ялті, що стався 18 червня, травми отримали 18 осіб, одна людина загинула, ще одна зникла безвісти – жінка 1961 року народження.

Передісторія:

  • 17 червня місто Керч та декілька сіл в окупованому Росією Криму підтопило через рясні опади, "голова Криму" Сергій Аксьонов оглянув Керч на човні. У Криму ввели режим "надзвичайної ситуації".
  • 18 червня у Ялті в окупованому Росією Криму через велику кількість опадів вийшли з берегів річки, в місті ввели режим надзвичайної ситуації. 
  • Так званий глава окупаційної адміністрації окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов повідомив, що через повені загинула перша людина.

Теми: Крим


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