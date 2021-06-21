Потоп у Ялті: кількість постраждалих зросла більш ніж удвічі

Кількість постраждалих внаслідок потопу в Ялті зросла до 40 осіб.

Джерело: Голова російської адміністрації Ялти Яніна Павленко, цитує Крим.Реалії

Пряма мова: "За допомогою до медиків звернулися 40 осіб з легкими ушкодженнями, двоє людей, на жаль, перебувають в розшуку та один – загинув".

Деталі: Павленко повідомила, що як і раніше в регіоні після стихії, яка на цьому тижні обрушилася на місто і найближчі селища, розшукують двох осіб, які вважаються зниклими.

Вона також зазначила, що всі школи і дитячі сади працюють у штатному режимі.

Що передувало: Повідомлялося, що внаслідок потопу в Ялті, що стався 18 червня, травми отримали 18 осіб, одна людина загинула, ще одна зникла безвісти – жінка 1961 року народження.

Передісторія: