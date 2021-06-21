Потоп в Ялте: количество пострадавших возросло более чем вдвое
Число пострадавших в результате потопа в Ялте возросло до 40 человек.
Источник: Глава российской администрации Ялты Янина Павленко, цитирует Крим.Реалии
Прямая речь: "За помощью к медикам обратились 40 человек с легкими повреждениями, два человека, к сожалению, находятся в розыске и один - погиб".
Детали: Павленко сообщила, что по-прежнему в регионе после стихии, которая на этой неделе обрушилась на город и ближайшие поселки, разыскивают двух человек, которые считаются пропавшими без вести.
Она также отметила, что все школы и детские сады работают в штатном режиме.
Что предшествовало: Сообщалось, что вследствие потопа в Ялте, который произошел 18 июня, травмы получили 18 человек, один человек погиб, еще один пропал без вести – женщина 1961 года.
Предыстория:
- 17 июня город Керчь и несколько сел в оккупированном Россией Крыму подтопилоиз-за обильных осадков, "голова Крыма" Сергей Аксенов осмотрел Керчь на лодке. В Крыму ввели режим "чрезвычайной ситуации".
- 18 июня в Ялте в оккупированном Россией Крыму из-за большого количества осадков вышли из берегов реки, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
- Так называемый глава оккупационной администрации оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за наводнений погиб первый человек.