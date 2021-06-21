Потоп в Ялте: количество пострадавших возросло более чем вдвое

Число пострадавших в результате потопа в Ялте возросло до 40 человек.

Источник: Глава российской администрации Ялты Янина Павленко, цитирует Крим.Реалии

Прямая речь: "За помощью к медикам обратились 40 человек с легкими повреждениями, два человека, к сожалению, находятся в розыске и один - погиб".

Детали: Павленко сообщила, что по-прежнему в регионе после стихии, которая на этой неделе обрушилась на город и ближайшие поселки, разыскивают двух человек, которые считаются пропавшими без вести.

Она также отметила, что все школы и детские сады работают в штатном режиме.

Что предшествовало: Сообщалось, что вследствие потопа в Ялте, который произошел 18 июня, травмы получили 18 человек, один человек погиб, еще один пропал без вести – женщина 1961 года.

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