Вибух на Позняках: оголосили підозру 5 службовцям "Київгазу"

У кримінальній справі про вибух у житловому будинку на Позняках, що стався в червні 2020 року, проавоохоронці повідомили про підозру п’ятьом службовим особам АТ "Київгаз".

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: 26 квітня за результатами розслідування першому заступнику голови правління АТ "Київгаз", трьом головним інженерам Управлінь експлуатації газового господарства та начальнику служби охорони праці АТ "Київгаз" повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, особою яка зобов’язана їх дотримуватись, що спричинило загибель людей.

Відповідно до висновку комплексної судової експертизи службові особи АТ "Київгаз" під час здійснення повірки побутових лічильників газу у будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1, допустили порушення вимог ряду нормативно-правових актів в частині встановлення технологічної перемички (байпасу) у внутрішньобудинковий газопровід замість знятого лічильника газу.

В результаті порушення вищезазначених норм законодавства 21 червня 2020 року відбувся вибух газу, що призвів до обвалу конструкцій десятиповерхового багатоквартирного житлового будинку, загибелі 5 осіб та травмування 3 людей.

Крім того, внаслідок втрати житла мешканцям будинку заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму понад 53 млн грн.

Для вищевказаних п’ятьох підозрюваних прокуратура проситиме суд про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з обов’язком носити електронний засіб контролю.

Вказано також, що крім цього, вживаються заходи до заочного повідомлення про підозру ще одній особі, яка з серпня 2020 року знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області.

Що передувало: У липні 2020 року глава Нацполіції Ігор Клименко казав, що поліція от-от отримає результати експертиз в рамках розслідування кримінальної справи про вибух будинку в Дарницькому районі Києва, після чого слідство зможе висунути конкретні підозри.

Передісторія:

21 червня, у недільний ранок, у столиці по вулиці Соломії Крушельницької 1/5 (Позняки) стався вибух у багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок обвалу частини дому загинули 5 осіб, пошуково-рятувальні роботи завершили 23 червня.

Прокуратура порушила справу за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

Основна версія слідства, за словами заступника глави МВС: вибух міг статися через недотримання технологій повірки лічильників.

Пошкоджений вибухом житловий будинок у Дарницькому районі столиці мають повністю демонтувати.

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