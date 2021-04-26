Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вибух на Позняках: оголосили підозру 5 службовцям "Київгазу"

Понеділок, 26 квітня 2021, 16:05

У кримінальній справі про вибух у житловому будинку на Позняках, що стався  в червні 2020 року, проавоохоронці повідомили про підозру п’ятьом службовим особам АТ "Київгаз".

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: 26 квітня за результатами розслідування першому заступнику голови правління АТ "Київгаз", трьом головним інженерам Управлінь експлуатації газового господарства та начальнику служби охорони праці АТ "Київгаз" повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, особою яка зобов’язана їх дотримуватись, що спричинило загибель людей.

 

Відповідно до висновку комплексної судової експертизи службові особи АТ "Київгаз" під час здійснення повірки побутових лічильників газу у будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1, допустили порушення вимог ряду нормативно-правових актів в частині встановлення технологічної перемички (байпасу) у внутрішньобудинковий газопровід замість знятого лічильника газу.

В результаті порушення вищезазначених норм законодавства 21 червня 2020 року відбувся вибух газу, що призвів до обвалу конструкцій десятиповерхового багатоквартирного житлового будинку, загибелі 5 осіб та травмування 3 людей.

Крім того, внаслідок втрати житла мешканцям будинку заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму понад 53 млн грн.

Для вищевказаних п’ятьох підозрюваних прокуратура проситиме суд про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з обов’язком носити електронний засіб контролю.

Вказано також, що крім цього, вживаються заходи до заочного повідомлення про підозру ще одній особі, яка з серпня 2020 року знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області.

Що передувало: У липні 2020 року глава Нацполіції Ігор Клименко казав, що поліція от-от отримає результати експертиз в рамках розслідування кримінальної справи про вибух будинку в Дарницькому районі Києва, після чого слідство зможе висунути конкретні підозри.

Передісторія:

  • 21 червня, у недільний ранок, у столиці по вулиці Соломії Крушельницької 1/5 (Позняки) стався вибух у багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок обвалу частини дому загинули 5 осіб, пошуково-рятувальні роботи завершили 23 червня.
  • Прокуратура порушила справу за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).
  • Основна версія слідства, за словами заступника глави МВС: вибух міг статися через недотримання технологій повірки лічильників.
  • Пошкоджений вибухом житловий будинок у Дарницькому районі столиці мають повністю демонтувати.

Знати більше: "З квартири залишилася я. І врятували папугу". Як розминулися зі смертю жителі панельки на Позняках

Українська правда
Теми: вибухКиївпрокуратура


powered by lun.ua
Головне сьогодні

НАЗК викликало Рабіновича для пояснень

Глава МЗС Ірану визнав, що Тегеран брехав про збитий літак МАУ – NYT

Зеленський: Все йде до того, що зустріч з Путіним буде

фото, відеоКива під наглядом "тітушок" захистив кандидатську: остаточне рішення за МОН

Зеленський пропонує включити в "нормандський" формат США, Британію і Канаду

ОновленоЧастину журналістів не пускали на захист дисертації Киви

Усі новини...
вибух
Земан прокоментував дані про причетність агентів ГРУ до вибухів на військових складах
Прем’єр Чехії не вважає "актом держтероризму" вибухи, через які вислали дипломатів РФ
Тракторист наїхав на вибухівку в прифронтовому селі на Донбасі
Останні новини
16:28
У Молдову привезли вдвічі менше російської вакцини, ніж заявляв Додон - ЗМІ
16:11
Разумков призначив два позачергових засідання Ради
16:05
Вибух на Позняках: оголосили підозру 5 службовцям "Київгазу"
15:56
Меркель проти зрівняння у правах людей з негативним тестом і вакцинованих – ЗМІ
15:52
Україна почала розміщення 8-річних євробондів – ЗМІ
15:47
НАЗК викликало Рабіновича для пояснень
15:41
Два російських десантних кораблі залишилися в Чорному морі після навчань
15:37
Фото, ВідеоПротестувальники проти карантину у Миколаєві прорвались до мерії
15:23
"Рекордний" спиртзавод втретє виставили на аукціон
15:06
У Києві закрили ще два ресторани, які порушували карантин
Усі новини...