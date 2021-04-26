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Вибух на Позняках: оголосили підозру 5 службовцям "Київгазу"

Понеділок, 26 квітня 2021, 16:05
Вибух на Позняках: оголосили підозру 5 службовцям Київгазу

У кримінальній справі про вибух у житловому будинку на Позняках, що стався  в червні 2020 року, проавоохоронці повідомили про підозру п’ятьом службовим особам АТ "Київгаз".

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: 26 квітня за результатами розслідування першому заступнику голови правління АТ "Київгаз", трьом головним інженерам Управлінь експлуатації газового господарства та начальнику служби охорони праці АТ "Київгаз" повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, особою яка зобов’язана їх дотримуватись, що спричинило загибель людей.

 

Відповідно до висновку комплексної судової експертизи службові особи АТ "Київгаз" під час здійснення повірки побутових лічильників газу у будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1, допустили порушення вимог ряду нормативно-правових актів в частині встановлення технологічної перемички (байпасу) у внутрішньобудинковий газопровід замість знятого лічильника газу.

В результаті порушення вищезазначених норм законодавства 21 червня 2020 року відбувся вибух газу, що призвів до обвалу конструкцій десятиповерхового багатоквартирного житлового будинку, загибелі 5 осіб та травмування 3 людей.

Крім того, внаслідок втрати житла мешканцям будинку заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму понад 53 млн грн.

Для вищевказаних п’ятьох підозрюваних прокуратура проситиме суд про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з обов’язком носити електронний засіб контролю.

Пряма мова Максимець: "Вживаються заходи до заочного повідомлення ще одній, наразі колишній співробітниці цієї ж компанії, яка звільнилась в серпні 2020 року і, за даними слідства, на цей час перебуває на окупованій території Луганської області".

Додатково: Речниця прокуратури також роз’яснила "Українській правді", що особи, яким оголошено підозру, причетні до розробки, затвердження і впровадження інструкцій, згідно з якими, на газопровід було встановлено перемичку (байпас) замість газового лічильника. Зокрема - підписом першого заступника голови правління АТ "Київгаз" ці інструкції було введено в дію.

У слідства є питання до якості цих перемичок - термін їхньої дії сплив ще в 2019 році (за рік до трагедії –ред) -, і взагалі до якості цього виробу.

Саме тому підозри повідомлено зараз, пояснює Максимець: була складна комплексна судова експертиза, яка встановила причинно-наслідковий зв’язок між діями вказаних службовців і настання таких наслідків: ці вироби не повинні були встановлювати замість знятих лічильників.

 

Що передувало: У липні 2020 року глава Нацполіції Ігор Клименко казав, що поліція от-от отримає результати експертиз в рамках розслідування кримінальної справи про вибух будинку в Дарницькому районі Києва, після чого слідство зможе висунути конкретні підозри.

Передісторія:

  • 21 червня, у недільний ранок, у столиці по вулиці Соломії Крушельницької 1/5 (Позняки) стався вибух у багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок обвалу частини дому загинули 5 осіб, пошуково-рятувальні роботи завершили 23 червня.
  • Прокуратура порушила справу за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).
  • Основна версія слідства, за словами заступника глави МВС: вибух міг статися через недотримання технологій повірки лічильників.
  • Пошкоджений вибухом житловий будинок у Дарницькому районі столиці мають повністю демонтувати.

Знати більше: "З квартири залишилася я. І врятували папугу". Як розминулися зі смертю жителі панельки на Позняках

Українська правда

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Теми: вибухКиївпрокуратура
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