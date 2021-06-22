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У бідних країнах закінчується ковід-вакцина – ВООЗ

Вівторок, 22 червня 2021, 04:46
У бідних країнах закінчується ковід-вакцина – ВООЗ

Значна кількість бідних країн, які отримують вакцини за схемою Covax, не володіють достатніми надходженнями доз препаратів для продовження програм вакцинації.

Джерело: ВВС

Деталі: Старший радник генерального директора ВООЗ Брюс Ейлворд повідомив, що програма Covax доставила 90 мільйонів доз до 131 країни.

Але він наголосив, що цього недостатньо, щоб захистити світ від коронавірусу, який все ще поширюється світом.

Як ідеться у виданні, нестачу пов’язують з тим, що деякі країни Африки переживають третю хвилю covid.

Крім того, президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса закликав припинити накопичення вакцин у заможніших країнах у той час, коли уряд його країни намагається стримати різке зростання випадків захворювання.

Як повідомляється, до цього часу на континентальній Африці введено лише 40 мільйонів доз – а це менше 2% населення.

Передісторія:

  • Серед країн світу спостерігається вкрай нерівномірний розподіл вакцини від коронавирусу, який визначається рівнем доходів конкретної держави.
  • Сполучені Штати збільшили експорт ковід-вакцин, у пріоритеті – країни їхньої пів кулі.
  • Африка отримає пріоритет у розподілі вакцин проти COVID-19, виділених країнами G7.

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинація
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