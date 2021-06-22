Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В бедных странах заканчивается ковид-вакцина – ВОЗ

Вторник, 22 июня 2021, 04:46

Значительное количество бедных стран, которые получают вакцины по схеме Covax, не обладают достаточными поступлениями доз препаратов для продолжения программ вакцинации.

Источник: ВВС

Детали: Старший советник генерального директора ВОЗ Брюс Ейлворд сообщил, что программа Covax доставила 90 млн доз до 131 страны.

Но он отметил, что этого недостаточно, чтобы защитить мир от коронавируса, который все еще распространяется по миру.

Как говорится в издании, недостаток связывают с тем, что некоторые страны Африки переживают третью волну covid.

Кроме того, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса призвал прекратить накопление вакцин в богатых странах в то время, когда правительство его страны пытается сдержать резкий рост случаев заболевания.

Как сообщается, к этому времени на континентальной Африке введено лишь 40 млн доз – а это меньше 2% населения.

Предыстория:

  • Среди стран мира наблюдается крайне неравномерное распределение вакцины от коронавируса.
  • Соединенные Штаты увеличили экспорт ковид-вакцин, в приоритете - страны их полушария.
  • Африка получит приоритет в распределении вакцин против COVID-19, выделенных странами G7.

Темы: вакцинация


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский анонсировал "виртуального тренера" на спортивных площадках страны

Путин заявил, что в 2014 году США организовали в Украине "вооружённый переворот"

Комитет ПАСЕ решил не наказывать Гончаренко за флаг Украины

Google дал сбой

COVID в Украине: 21 июня умер 21 человек, новых больных 296

Главные новости понедельника и ночи: взрыв в Киевской области, проигрыш сборной Украины

Все новости...
вакцинация
Если пропустили вторую дозу вакцины: в Минздраве дали рекомендации
Коронавирус: в Украине за неделю сделали рекордное количество прививок
В Польше начали вакцинацию бездомных
Последние новости
13:16
В Грузии с 1 июля отменят комендантский час
13:14
Суд отменил передачу "УМХ" Курченко в управление компании "1+1 Интернет"
12:59
В Москве "рекорд" смертей от COVID-19 с начала пандемии
12:54
Ученые определили вероятную причину потери обоняния и вкуса после COVID-19
12:45
Биткоин подешевел до двухнедельного минимума на фоне ограничений в Китае
12:44
фото"Укрзализныця" потратила более 200 млн на опасные для пассажиров материалы – СБУ
12:37
Уровень цен в ЕС: Дания – самая дорогая, Румыния и Болгария – самые дешевые
12:37
фотоЛивень в Ялте смыл в море горы мусора: купаться запрещено
12:35
Боевики, погибшие накануне на Донбассе, подорвались на собственных минах - штаб ООС
12:16
Аукцион по приватизации ОГХК состоится в конце августа
Все новости...