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Україна може обмежити в'їзд з країн, де поширюється штам "Дельта"

Вівторок, 22 червня 2021, 14:12
Фото slovoidilo.ua

Міністерству закордонних справ та Міністерству охорони здоров’я доручили підготувати пропозиції щодо можливого введення додаткового контролю та обмежень на пересування між Україною та країнами, де стрімко поширюється штам "Дельта".

Джерело: Офіс президента за результатами селекторної наради 22 червня

Дослівно: "Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров’я мають підготувати пропозиції щодо доцільності встановлення додаткового контролю та обмежень щодо міграції між Україною та країнами, де стрімко поширюється штам "Дельта"".

Деталі: За даними Національної академії наук України, штам COVID-19 "Дельта" в 1,6 раза заразніший, ніж штам "Альфа", у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації, а ризик реанімації при інфікуванні збільшується у 1,45 раза.

Водночас, за словами прем’єра Дениса Шмигаля, в Україні знижується динаміка захворюваності на COVID-19. Зокрема, за минулу добу виявили 296 нових випадків, а 829 осіб одужало.

Крім того, наразі активних хворих 25 120 осіб, тоді як у пік захворюваності було майже 420 тисяч.

Також повідомляється, що в Україні триває активна кампанія з вакцинації, у межах якої зробили понад 2 мільйони щеплень.

Передісторія:

  • У світі виявили щонайменше 4 штами коронавірусу SARS CoV 2: бразильський, південноафриканський, британський, індійський, які більш небезпечні за початковий, виявлений у Китаї. У Росії кажуть, що в них може бути окремий штам.
  • 31 травня Всесвітня організація охорони здоров’я вирішили маркувати штами COVID-19 літерами грецького алфавіту, щоб не дискримінувати країни, де ці різновиди виявили вперше. Виявлений у Великій Британії варіант – "Альфа", виявлений у ПАРі – "Бета", у Бразилії – "Гамма", два різновиди "індійського" штаму – "Дельта" і "Капа". 
  • За даними ЗМІ, станом на 14 червня варіант коронавірусу "Дельта" виявили в 74 країнах. Спалахи варіанту "Дельта" були підтверджені в Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону, в Китаї та США.
  • 21 червня індійський штат Махараштра повідомив про 20 випадків інфікування новим різновидом штаму коронавірусу, який отримав назву Delta-plus.

Українська правда
Теми: коронавірускарантинОфіс президента


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