Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна може обмежити в'їзд з країн, де поширюється штам "Дельта"

Вівторок, 22 червня 2021, 14:12
Україна може обмежити в'їзд з країн, де поширюється штам Дельта
Фото slovoidilo.ua

Міністерству закордонних справ та Міністерству охорони здоров’я доручили підготувати пропозиції щодо можливого введення додаткового контролю та обмежень на пересування між Україною та країнами, де стрімко поширюється штам "Дельта".

Джерело: Офіс президента за результатами селекторної наради 22 червня

Дослівно: "Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров’я мають підготувати пропозиції щодо доцільності встановлення додаткового контролю та обмежень щодо міграції між Україною та країнами, де стрімко поширюється штам "Дельта"".

Деталі: За даними Національної академії наук України, штам COVID-19 "Дельта" в 1,6 раза заразніший, ніж штам "Альфа", у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації, а ризик реанімації при інфікуванні збільшується у 1,45 раза.

Водночас, за словами прем’єра Дениса Шмигаля, в Україні знижується динаміка захворюваності на COVID-19. Зокрема, за минулу добу виявили 296 нових випадків, а 829 осіб одужало.

Крім того, наразі активних хворих 25 120 осіб, тоді як у пік захворюваності було майже 420 тисяч.

Також повідомляється, що в Україні триває активна кампанія з вакцинації, у межах якої зробили понад 2 мільйони щеплень.

Передісторія:

  • У світі виявили щонайменше 4 штами коронавірусу SARS CoV 2: бразильський, південноафриканський, британський, індійський, які більш небезпечні за початковий, виявлений у Китаї. У Росії кажуть, що в них може бути окремий штам.
  • 31 травня Всесвітня організація охорони здоров’я вирішили маркувати штами COVID-19 літерами грецького алфавіту, щоб не дискримінувати країни, де ці різновиди виявили вперше. Виявлений у Великій Британії варіант – "Альфа", виявлений у ПАРі – "Бета", у Бразилії – "Гамма", два різновиди "індійського" штаму – "Дельта" і "Капа". 
  • За даними ЗМІ, станом на 14 червня варіант коронавірусу "Дельта" виявили в 74 країнах. Спалахи варіанту "Дельта" були підтверджені в Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону, в Китаї та США.
  • 21 червня індійський штат Махараштра повідомив про 20 випадків інфікування новим різновидом штаму коронавірусу, який отримав назву Delta-plus.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірускарантинОфіс президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: