Украина может ограничить въезд из стран, где распространяется штамм "Дельта"
Министерству иностранных дел и Министерству здравоохранения поручено подготовить предложения по возможному введению дополнительного контроля и ограничений на передвижение между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм "Дельта".
Источник: Офис президента по результатам селекторного совещания 22 июня
Дословно: "Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения должны подготовить предложения о целесообразности введения дополнительного контроля и ограничений относительно миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм "Дельта"".
Детали: По данным Национальной академии наук Украины, штамм COVID-19 "Дельта" в 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа", в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.
Вместе с тем, по словам премьера Дениса Шмыгаля, в Украине снижается динамика заболеваемости COVID-19. В частности, за минувшие сутки обнаружили 296 новых случаев, а 829 человек выздоровели.
Кроме того, сейчас активных больных 25 120 человек, тогда как в пик заболеваемости было почти 420 тысяч.
Также сообщается, что в Украине идет активная кампания по вакцинации, в рамках которой сделали более 2 миллионов прививок.
Предыстория:
- В мире обнаружили по меньшей мере 4 штамма коронавируса SARS CoV 2: бразильский, южноафриканский, британский, индийский, которые опаснее изначального, обнаруженного в Китае. В России говорят, что у них может быть отдельный штамм.
- 31 мая Всемирная организация здравоохранения решили маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита, чтобы не дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые. Обнаруженный в Великобритании вариант – "Альфа", обнаруженный в ЮАР – "Бета", в Бразилии – "Гамма", две разновидности "индийского" штамма – "Дельта" и "Капа".
- По данным СМИ, по состоянию на 14 июня вариант коронавируса "Дельта" обнаружили в 74 странах. Вспышки варианта "Дельта" были подтверждены в Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона, в Китае и США.
- 21 июня индийский штат Махараштра сообщил о 20 случаях инфицирования новой разновидностью штамма коронавируса, который получил название Delta-plus.