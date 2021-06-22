Украина может ограничить въезд из стран, где распространяется штамм "Дельта"

Министерству иностранных дел и Министерству здравоохранения поручено подготовить предложения по возможному введению дополнительного контроля и ограничений на передвижение между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм "Дельта".

Источник: Офис президента по результатам селекторного совещания 22 июня

Дословно: "Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения должны подготовить предложения о целесообразности введения дополнительного контроля и ограничений относительно миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм "Дельта"".

Детали: По данным Национальной академии наук Украины, штамм COVID-19 "Дельта" в 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа", в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.

Вместе с тем, по словам премьера Дениса Шмыгаля, в Украине снижается динамика заболеваемости COVID-19. В частности, за минувшие сутки обнаружили 296 новых случаев, а 829 человек выздоровели.

Кроме того, сейчас активных больных 25 120 человек, тогда как в пик заболеваемости было почти 420 тысяч.

Также сообщается, что в Украине идет активная кампания по вакцинации, в рамках которой сделали более 2 миллионов прививок.

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