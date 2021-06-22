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Через зливи в окупованому Криму гине врожай

Вівторок, 22 червня 2021, 16:52
Через зливи в окупованому Криму гине врожай

Сильні дощі, які в середині червня призвели до затоплення міст в окупованому Росією Криму, також завдали більше 2 млн рублів збитку сільському господарству окупантів.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на так зване "міністерство сільського господарства" півострова

Деталі: Повідомляється, що завдано збитків чотирьом сільськогосподарським підприємствам, розташованим в чотирьох сільських поселеннях - Жовтневе, Багеровське, Войківське і Чистопольске. Загибель посівів сталася на площі 122 га.

Зараз "Мінсільгосп" формує інформацію для оголошення надзвичайної ситуації на постраждалих сільгоспугіддях.

Передісторія: 17 червня місто Керч та декілька сіл в окупованому Росією Криму підтопило через рясні опади, "голова Криму" Сергій Аксьонов оглянув Керч на човні. У Криму ввели режим надзвичайної ситуації.

18 червня вже у Ялті через велику кількість опадів вийшли з берегів річки, в місті ввели режим надзвичайної ситуації. 

Так званий глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив, що через повені загинула  людина.

"Українська правда" в Threads

Теми: Кримсільське господарствонадзвичайна подіяпогода
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