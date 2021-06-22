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Из-за ливней в оккупированном Крыму гибнет урожай

Вторник, 22 июня 2021, 16:52
Из-за ливней в оккупированном Крыму гибнет урожай

Сильные дожди, которые в середине июня привели к затоплению городов в оккупированном Россией Крыму, также нанесли более 2 млн рублей ущерба сельскому хозяйству оккупантов.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на так называемое "министерство сельского хозяйства" полуострова

Детали: Сообщается, что нанесен ущерб четырем сельскохозяйственным предприятиям, расположенным в четырех сельских поселениях - Октябрьское, Багеровское, Войковское и Чистопольское. Гибель посевов произошла на площади 122 га.

Сейчас "Минсельхоз" формирует информацию для объявления чрезвычайной ситуации на пострадавших сельхозугодиях.

Предыстория: 17 июня город Керчь и несколько сел в оккупированном Россией Крыму подтопило из-за обильных осадков, "голова Крыма" Сергей Аксенов осмотрел Керчь на лодке. В Крыму ввели режим "чрезвычайной ситуации".

18 июня уже в Ялте из-за большого количества осадков вышли из берегов реки, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Так называемый глава оккупационной администрации оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за наводнений погиб человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымсельское хозяйствочрезвычайное происшествиепогода
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