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Саміт Кримської платформи має ухвалити документ про деокупацію

Вівторок, 22 червня 2021, 23:54

Саміт Кримської платформи має ухвалити підсумковий документ про деокупацію захопленого Росією півострова. 

Джерело: постійний представник Президента України в АРК Антон Кориневич, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми вважаємо, це буде дуже хороший результат, якщо саміт, який відбудеться 23 серпня в Києві, завершиться підсумковим документом, якоюсь політичною декларацією, яка включатиме всі ключові питання і проблемні сфери щодо тимчасової окупації Криму Російською Федерацією".

Деталі: Кориневич вважає, що документ буде важливим результатом саміту. Він також додав, що Кримська платформа буде діятиме на постійній основі, а у Києві буде працювати її офіс. 

Що передувало: Високий представник ЄС Жозеп Боррель підтвердив участь у Кримській платформі разом із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Знати також: Кримська платформа: як залучити світ до протидії окупації

Нагадаємо:

  • Кримську платформу ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова. 
  • Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року. 
  • Низка країн вже підтвердили участь у саміті "Кримської платформи" на рівні найвищих представників держав.

Теми: Кримська платформаКрим


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