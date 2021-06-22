Саммит Крымской платформы должен принять документ о деоккупации

Саммит Крымской платформы должен принять итоговый документ о деоккупации захваченного Россией полуострова.

Источник: постоянный представитель Президента Украины в АРК Антон Кориневич, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Мы считаем, это будет очень хороший результат, если саммит, который состоится 23 августа в Киеве, завершится итоговым документом, в какой политической декларацией, которая будет включать все ключевые вопросы и проблемные сферы по временной оккупации Крыма Российской Федерацией".

Детали: Кориневич считает, что документ будет важным результатом саммита. Он также добавил, что Крымская платформа будет действовать на постоянной основе, а в Киеве будет работать ее офис.

Что предшествовало: Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель подтвердил участие в Крымской платформе вместе с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

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Напомним: