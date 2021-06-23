Через зливи у Ялті серйозно пошкоджені понад 100 вулиць – окупанти

Після сильної зливи та потопу, що сталися в окупованій Росією Ялті минулого тижня, в місті серйозно пошкоджено понад сотню вулиць.

Джерело: так звана голова окупаційної "адміністрації Ялти" Яніна Павленко у Facebook

Пряма мова Павленко: "Уже зараз ми можемо говорити, що серйозно постраждало 117 вулиць, які вимагатимуть капітального ремонту і реконструкції".

Деталі: Зазначається, що постраждали 14 установ: вісім дитячих садків, п'ять шкіл і один дитячий центр творчості.

Вона повідомила, що допоможе відновлювати вулиці "божевільна підмога - величезна кількість військовослужбовців" Росії.

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