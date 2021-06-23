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Через зливи у Ялті серйозно пошкоджені понад 100 вулиць – окупанти

Середа, 23 червня 2021, 14:36

Після сильної зливи та потопу, що сталися в окупованій Росією Ялті минулого тижня, в місті серйозно пошкоджено понад сотню вулиць.

Джерело: так звана голова окупаційної "адміністрації Ялти" Яніна Павленко у Facebook

Пряма мова Павленко: "Уже зараз ми можемо говорити, що серйозно постраждало 117 вулиць, які вимагатимуть капітального ремонту і реконструкції".

Деталі: Зазначається, що постраждали 14 установ: вісім дитячих садків, п'ять шкіл і один дитячий центр творчості.

Вона повідомила, що допоможе відновлювати вулиці "божевільна підмога - величезна кількість військовослужбовців" Росії.

Передісторія:

  • 17 червня місто Керч та декілька сіл в окупованому Росією Криму підтопило через рясні опади, "голова Криму" Сергій Аксьонов оглянув Керч на човні. У Криму ввели режим надзвичайної ситуації.
  • 18 червня вже у Ялті через велику кількість опадів вийшли з берегів річки, в місті ввели режим надзвичайної ситуації. 
  • Так званий глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив, що через повені загинула  людина.
  • Сильні дощі, які в середині червня призвели до затоплення міст в окупованому Росією Криму, також завдали більше 2 млн рублів збитку сільському господарству окупантів.

Теми: КримокупаціяРосіяпогоданадзвичайна подія


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