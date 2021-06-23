Через зливи у Ялті серйозно пошкоджені понад 100 вулиць – окупанти
Середа, 23 червня 2021, 14:36
Після сильної зливи та потопу, що сталися в окупованій Росією Ялті минулого тижня, в місті серйозно пошкоджено понад сотню вулиць.
Джерело: так звана голова окупаційної "адміністрації Ялти" Яніна Павленко у Facebook
Пряма мова Павленко: "Уже зараз ми можемо говорити, що серйозно постраждало 117 вулиць, які вимагатимуть капітального ремонту і реконструкції".
Деталі: Зазначається, що постраждали 14 установ: вісім дитячих садків, п'ять шкіл і один дитячий центр творчості.
Вона повідомила, що допоможе відновлювати вулиці "божевільна підмога - величезна кількість військовослужбовців" Росії.
Передісторія:
- 17 червня місто Керч та декілька сіл в окупованому Росією Криму підтопило через рясні опади, "голова Криму" Сергій Аксьонов оглянув Керч на човні. У Криму ввели режим надзвичайної ситуації.
- 18 червня вже у Ялті через велику кількість опадів вийшли з берегів річки, в місті ввели режим надзвичайної ситуації.
- Так званий глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив, що через повені загинула людина.
- Сильні дощі, які в середині червня призвели до затоплення міст в окупованому Росією Криму, також завдали більше 2 млн рублів збитку сільському господарству окупантів.