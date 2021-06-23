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Из-за ливней в Ялте серьезно повреждены более 100 улиц – оккупанты

Среда, 23 июня 2021, 14:36

После сильного ливня и потопа, произошедших в оккупированной Россией Ялте на прошлой неделе, в городе серьезно повреждено более сотни улиц.

Источник: так называемая голова оккупационной "администрации Ялты" Янина Павленко в Facebook

Прямая речь Павленко: "Уже сейчас мы можем говорить, что серьезно пострадало 117 улиц, требующих капитального ремонта и реконструкции".

Детали: Отмечается, что пострадали 14 учреждений: восемь детских садов, пять школ и один детский центр творчества.

Она сообщила, что помогут восстанавливать улицы "сумасшедшая подмога - огромнейшее количество военнослужащих" России.

Предыстория:

  • 17 июня город Керчь и несколько сел в оккупированном Россией Крыму подтопило из-за обильных осадков, "голова Крыма" Сергей Аксенов осмотрел Керчь на лодке. В Крыму ввели режим "чрезвычайной ситуации".
  • 18 июня уже в Ялте из-за большого количества осадков вышли из берегов реки, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
  • Так называемый глава оккупационной администрации оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за наводнений погиб человек.

Темы: КрымоккупацияРосcияпогодачрезвычайное происшествие


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