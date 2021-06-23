Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за ливней в Ялте серьезно повреждены более 100 улиц – оккупанты

Среда, 23 июня 2021, 14:36
Из-за ливней в Ялте серьезно повреждены более 100 улиц – оккупанты

После сильного ливня и потопа, произошедших в оккупированной Россией Ялте на прошлой неделе, в городе серьезно повреждено более сотни улиц.

Источник: так называемая голова оккупационной "администрации Ялты" Янина Павленко в Facebook

Прямая речь Павленко: "Уже сейчас мы можем говорить, что серьезно пострадало 117 улиц, требующих капитального ремонта и реконструкции".

Детали: Отмечается, что пострадали 14 учреждений: восемь детских садов, пять школ и один детский центр творчества.

Она сообщила, что помогут восстанавливать улицы "сумасшедшая подмога - огромнейшее количество военнослужащих" России.

Предыстория:

  • 17 июня город Керчь и несколько сел в оккупированном Россией Крыму подтопило из-за обильных осадков, "голова Крыма" Сергей Аксенов осмотрел Керчь на лодке. В Крыму ввели режим "чрезвычайной ситуации".
  • 18 июня уже в Ялте из-за большого количества осадков вышли из берегов реки, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
  • Так называемый глава оккупационной администрации оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за наводнений погиб человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымоккупацияРосcияпогодачрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Крым
На выезд из оккупированного Крыма также начала образовываться пробка
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: