Из-за ливней в Ялте серьезно повреждены более 100 улиц – оккупанты
Среда, 23 июня 2021, 14:36
После сильного ливня и потопа, произошедших в оккупированной Россией Ялте на прошлой неделе, в городе серьезно повреждено более сотни улиц.
Источник: так называемая голова оккупационной "администрации Ялты" Янина Павленко в Facebook
Прямая речь Павленко: "Уже сейчас мы можем говорить, что серьезно пострадало 117 улиц, требующих капитального ремонта и реконструкции".
Детали: Отмечается, что пострадали 14 учреждений: восемь детских садов, пять школ и один детский центр творчества.
Она сообщила, что помогут восстанавливать улицы "сумасшедшая подмога - огромнейшее количество военнослужащих" России.
Предыстория:
- 17 июня город Керчь и несколько сел в оккупированном Россией Крыму подтопило из-за обильных осадков, "голова Крыма" Сергей Аксенов осмотрел Керчь на лодке. В Крыму ввели режим "чрезвычайной ситуации".
- 18 июня уже в Ялте из-за большого количества осадков вышли из берегов реки, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
- Так называемый глава оккупационной администрации оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за наводнений погиб человек.