В Україні немає технічної можливості виявляти штам "Дельта" – Радуцький 

Українські лабораторії наразі не можуть виявляти новий агресивний штам коронавірусу, який назвали "Дельта".

Джерело: голова Комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у Telegram

Пряма мова: "В Україні наразі ще немає технічної можливості самостійно виявляти "індійський" штам. Нещодавно МОЗ направив до лондонської лабораторії 500 зразків з різних регіонів. Також ми очікуємо від ВООЗ нові тест-системи, здатні одразу визначати штам "Дельта".

Деталі: Радуцький нагадав, що штам "Дельта" вже виявили у 92 країнах. Також, незважаючи на вакцинацію більшості населення Великої Британії, 96% нових випадків коронавірусу – це саме штам "Дельта".

Голова профільного комітету наголосив, що є ризик, що хвиля дійде і до України.

Штам "Дельта", який до недавнього часу називали "індійським" у 1,6 рази рази агресивніший, ніж інші, у 2,3 рази частіше призводить до госпіталізації, у 1,5 рази частіше – до реанімації, написав Радуцький.

Нардеп також вважає, що деякі обмеження потрібно повернути, зокрема обов’язкове ПЛР-тестування на кордоні.

Що передувало: Міністерству закордонних справ та Міністерству охорони здоров’я доручили підготувати пропозиції щодо можливого введення додаткового контролю та обмежень на пересування між Україною та країнами, де стрімко поширюється штам "Дельта".

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