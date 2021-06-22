В Україні немає технічної можливості виявляти штам "Дельта" – Радуцький
Українські лабораторії наразі не можуть виявляти новий агресивний штам коронавірусу, який назвали "Дельта".
Джерело: голова Комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у Telegram
Пряма мова: "В Україні наразі ще немає технічної можливості самостійно виявляти "індійський" штам. Нещодавно МОЗ направив до лондонської лабораторії 500 зразків з різних регіонів. Також ми очікуємо від ВООЗ нові тест-системи, здатні одразу визначати штам "Дельта".
Деталі: Радуцький нагадав, що штам "Дельта" вже виявили у 92 країнах. Також, незважаючи на вакцинацію більшості населення Великої Британії, 96% нових випадків коронавірусу – це саме штам "Дельта".
Голова профільного комітету наголосив, що є ризик, що хвиля дійде і до України.
Штам "Дельта", який до недавнього часу називали "індійським" у 1,6 рази рази агресивніший, ніж інші, у 2,3 рази частіше призводить до госпіталізації, у 1,5 рази частіше – до реанімації, написав Радуцький.
Нардеп також вважає, що деякі обмеження потрібно повернути, зокрема обов’язкове ПЛР-тестування на кордоні.
Що передувало: Міністерству закордонних справ та Міністерству охорони здоров’я доручили підготувати пропозиції щодо можливого введення додаткового контролю та обмежень на пересування між Україною та країнами, де стрімко поширюється штам "Дельта".
Передісторія:
- У світі виявили щонайменше 4 штами коронавірусу SARS CoV 2: бразильський, південноафриканський, британський, індійський, які більш небезпечні за початковий, виявлений у Китаї. У Росії кажуть, що в них може бути окремий штам.
- 31 травня Всесвітня організація охорони здоров’я вирішили маркувати штами COVID-19 літерами грецького алфавіту, щоб не дискримінувати країни, де ці різновиди виявили вперше. Виявлений у Великій Британії варіант – "Альфа", виявлений у ПАРі – "Бета", у Бразилії – "Гамма", два різновиди "індійського" штаму – "Дельта" і "Капа".
- За даними ЗМІ, станом на 14 червня варіант коронавірусу "Дельта" виявили в 74 країнах. Спалахи варіанту "Дельта" були підтверджені в Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону, в Китаї та США.
- 21 червня індійський штат Махараштра повідомив про 20 випадків інфікування новим різновидом штаму коронавірусу, який отримав назву Delta-plus.