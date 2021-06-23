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У Криму випала рекордна для України кількість опадів: 3 місячні норми за день

Середа, 23 червня 2021, 17:28

У п’ятницю 18 червня у Криму зафіксували рекордну для України кількість опадів – 295 мм за добу.

Джерело: центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Дослівно: "18 червня 2021 року на метеорологічній станції Ай-Петрі було зафіксовано рекордну за добу кількість опадів – 295 мм, що дорівнює трьом місячним нормам".

Деталі: Відзначається, що це на 17 мм більше за попередній кліматичний рекорд України, відмічений 2 вересня 1991 року.

Тоді на метеомайданчику Карадазької науково-дослідної геофізичної обсерваторії зафіксували 278 мм опадів.

Нагадаємо:

  • Негода пройшлась сходом Криму і накрила Ялту і Севастополь. Вулиці і підземні переходи Ялти були затоплені.
  • Сильні зливи викликали повені. Через зливу затопило Керч, людей евакуювали з будинків, вулицями розлилися ріки. Постраждали Феодосія, Ленінський і Кіровський райони, частково було відключено світло, зв'язок і інтернет.
  • 17 червня місто Керч та декілька сіл в окупованому Росією Криму підтопило через рясні опади, "голова Криму" Сергій Аксьонов оглянув Керч на човні. У Криму ввели режим надзвичайної ситуації.
  • 18 червня вже у Ялті через велику кількість опадів вийшли з берегів річки, в місті ввели режим надзвичайної ситуації. 
  • Так званий глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив, що через повені загинула  людина.
  • Сильні дощі, які в середині червня призвели до затоплення міст в окупованому Росією Криму, також завдали більше 2 млн рублів збитку сільському господарству окупантів.

Українська правда
Теми: погодаКримУкраїна


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