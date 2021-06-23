У Криму випала рекордна для України кількість опадів: 3 місячні норми за день

У п’ятницю 18 червня у Криму зафіксували рекордну для України кількість опадів – 295 мм за добу.

Джерело: центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Дослівно: "18 червня 2021 року на метеорологічній станції Ай-Петрі було зафіксовано рекордну за добу кількість опадів – 295 мм, що дорівнює трьом місячним нормам".

Деталі: Відзначається, що це на 17 мм більше за попередній кліматичний рекорд України, відмічений 2 вересня 1991 року.

Тоді на метеомайданчику Карадазької науково-дослідної геофізичної обсерваторії зафіксували 278 мм опадів.

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