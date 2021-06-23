В Крыму выпало рекордное для Украины количество осадков: 3 месячные нормы за день

В пятницу 18 июня в Крыму зафиксировали рекордное для Украины количество осадков - 295 мм в сутки.

Источник: центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Дословно: "18 июня 2021 на метеорологической станции Ай-Петри было зафиксировано рекордное за сутки количество осадков - 295 мм, что равно трем месячным нормам".

Детали: Отмечается, что это на 17 мм больше предыдущего климатического рекорда Украины, отмеченного 2 сентября 1991 года.

Тогда на метеоплощадке Карадагской научно-исследовательской геофизической обсерватории зафиксировали 278 мм осадков.

Напомним: