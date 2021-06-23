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В Крыму выпало рекордное для Украины количество осадков: 3 месячные нормы за день

Среда, 23 июня 2021, 17:28
В Крыму выпало рекордное для Украины количество осадков: 3 месячные нормы за день

В пятницу 18 июня в Крыму зафиксировали рекордное для Украины количество осадков - 295 мм в сутки.

Источник: центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Дословно: "18 июня 2021 на метеорологической станции Ай-Петри было зафиксировано рекордное за сутки количество осадков - 295 мм, что равно трем месячным нормам".

Детали: Отмечается, что это на 17 мм больше предыдущего климатического рекорда Украины, отмеченного 2 сентября 1991 года.

Тогда на метеоплощадке Карадагской научно-исследовательской геофизической обсерватории зафиксировали 278 мм осадков.

Напомним:

  • Непогода прошлась восходом Крыма и накрыла Ялту и Севастополь. Улицы и подземные переходы Ялты были затоплены.
  • Сильные ливни вызвали наводнения. Из-за ливня затопило Керчь, людей эвакуировали из домов, улицами разлились реки. Пострадали Феодосия, Ленинский и Кировский районы, частично был отключен свет, связь и интернет.
  • 17 июня город Керчь и несколько сел в оккупированном Россией Крыму подтопило из-за обильных осадков, "голова Крыма" Сергей Аксенов осмотрел Керчь на лодке. В Крыму ввели режим "чрезвычайной ситуации".
  • 18 июня уже в Ялте из-за большого количества осадков вышли из берегов реки, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
  • Так называемый глава оккупационной администрации оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за наводнений погиб человек.

Украинская правда
Темы: погодаКрымУкраина
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