Європейське агентство: На “Дельту” до вересня припадатиме 90% заражень в ЄС

До кінця серпня на варіант "Дельта" COVID-19 буде припадати 90% заражень у ЄС.

Джерело: Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC)

Дослівно: "Ґрунтуючись на доступних наукових даних, варіант "Дельта" більш передається, ніж інші циркулюючі варіанти, і ми оцінюємо, що до кінця серпня він буде становити 90% всіх вірусів SARS-CoV-2, що циркулюють в ЄС".

Деталі: Як зазначається, досить імовірно, що "Дельта" буде широко розповсюджуватися влітку, особливо серед молодих людей, які наразі не можуть вакцинуватися. Це може призвести до ризику інфікування більш вразливих людей і їхнього важкого перебігу захворювання і смерті, якщо вони не будуть повністю вакциновані: попередні дані свідчать, що "Дельта" може інфікувати людей, які отримали лише одну дозу вакцини. Водночас, отримання двох доз будь-якої з доступних нині вакцин забезпечує високий захист від цього варіанту і його наслідків.

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