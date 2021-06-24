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Європейське агентство: На “Дельту” до вересня припадатиме 90% заражень в ЄС

Четвер, 24 червня 2021, 02:30

До кінця серпня на варіант "Дельта" COVID-19 буде припадати 90% заражень у ЄС.

Джерело: Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC)

Дослівно: "Ґрунтуючись на доступних наукових даних, варіант "Дельта" більш передається, ніж інші циркулюючі варіанти, і ми оцінюємо, що до кінця серпня він буде становити 90% всіх вірусів SARS-CoV-2, що циркулюють в ЄС".

Деталі: Як зазначається, досить імовірно, що "Дельта" буде широко розповсюджуватися влітку, особливо серед молодих людей, які наразі не можуть вакцинуватися. Це може призвести до ризику інфікування більш вразливих людей і їхнього важкого перебігу захворювання і смерті, якщо вони не будуть повністю вакциновані: попередні дані свідчать, що "Дельта" може інфікувати людей, які отримали лише одну дозу вакцини. Водночас, отримання двох доз будь-якої з доступних нині вакцин забезпечує високий захист від цього варіанту і його наслідків.

Передісторія:

  • Варіант "Дельта" вперше виявили в Індії.
  • Вважається, що "Дельта" заразніший, ніж варіант B.1.1.7 "Альфа", який вперше виявили в Кенті, і дещо більш стійкий до вакцин проти COVID-19, особливо після лише однієї дози.
  • Спалахи варіанту "Дельта" були підтверджені в Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону, в Китаї та США. Станом на 15 червня "Дельту" виявили в 74 країнах. Є побоювання, що в країнах світу, що розвиваються, з менш надійними системами моніторингу варіант "Дельта", можливо, вже отримав набагато більше поширення, ніж повідомлялося.
  • Станом на 23 червня два випадки зараження "Дельтою" зафіксували в Україні.
  • За повідомленням ВООЗ, варіант "Дельта" стає домінуючим варіантом у світі.

Теми: коронавірусЄС


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