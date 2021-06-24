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Европейское агентство: На "Дельту" к сентябрю будет приходиться 90% заражений в ЕС

Четверг, 24 июня 2021, 02:30
Европейское агентство: На Дельту к сентябрю будет приходиться 90% заражений в ЕС

К концу августа на вариант "Дельта" COVID-19 будет приходиться 90% заражений в ЕС.

Источник: Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC)

Дословно: "Основываясь на доступных научных данных, вариант "Дельта" более передается, чем другие циркулирующие варианты, и мы оцениваем, что к концу августа он будет составлять 90% всех вирусов SARS-CoV-2, циркулирующих в ЕС".

Детали: Как отмечается, весьма вероятно, что "Дельта" будет широко распространяться летом, особенно среди молодых людей, которые пока не могут вакцинироваться. Это может привести к риску инфицирования более уязвимых людей и их тяжелого течения заболевания и смерти, если они не будут полностью вакцинированы: предварительные данные свидетельствуют, что "Дельта" может инфицировать людей, которые получили только одну дозу вакцины. В то же время, получение двух доз любой из доступных в настоящее время вакцин обеспечивает высокую защиту от этого варианта и его последствий.

Предыстория:

  • Вариант "Дельта" впервые обнаружили в Индии.
  • Считается, что "Дельта" заразнее, чем вариант B.1.1.7 "Альфа", который впервые обнаружили в Кенте, и несколько более устойчив к вакцинам против COVID-19, особенно после только одной дозы.
  • Вспышки варианта "Дельта" были подтверждены в Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона, в Китае и США. По состоянию на 15 июня "Дельту" обнаружили в 74 странах. Есть опасения, что в странах развивающегося мира с менее надежными системами мониторинга вариант "Дельта", возможно, уже получил гораздо большее распространение, чем сообщалось.
  • По состоянию на 23 июня два случая заражения "Дельтой" зафиксировали в Украине.
  • По сообщению ВОЗ, вариант "Дельта" становится доминирующим вариантом в мире.

Темы: коронавирусЕС
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