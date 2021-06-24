Европейское агентство: На "Дельту" к сентябрю будет приходиться 90% заражений в ЕС

К концу августа на вариант "Дельта" COVID-19 будет приходиться 90% заражений в ЕС.

Источник: Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC)

Дословно: "Основываясь на доступных научных данных, вариант "Дельта" более передается, чем другие циркулирующие варианты, и мы оцениваем, что к концу августа он будет составлять 90% всех вирусов SARS-CoV-2, циркулирующих в ЕС".

Детали: Как отмечается, весьма вероятно, что "Дельта" будет широко распространяться летом, особенно среди молодых людей, которые пока не могут вакцинироваться. Это может привести к риску инфицирования более уязвимых людей и их тяжелого течения заболевания и смерти, если они не будут полностью вакцинированы: предварительные данные свидетельствуют, что "Дельта" может инфицировать людей, которые получили только одну дозу вакцины. В то же время, получение двух доз любой из доступных в настоящее время вакцин обеспечивает высокую защиту от этого варианта и его последствий.

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