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Данілов проведе закриту нараду щодо українців під санкціями США - джерело

Четвер, 24 червня 2021, 11:01
Данілов проведе закриту нараду щодо українців під санкціями США - джерело

Секретар РНБО Олексій Данілов проведе закриту нараду щодо перевірки 134 громадян України, які знаходяться під санкціями США.

Джерело: співрозмовник "Української правди", обізнаний із підготовкою наради

Деталі: За інформацією поінформованого джерела УП, президент Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО провести в Апараті РНБО закриту нараду з питання виконання протокольного рішення РНБО, прийнятого на засіданні Ради 4 червня 2021 року, щодо санкцій, запроваджених органами США по відношенню до громадян України.

За даними УП, нараду призначено на 16.30 24 червня.

Що передувало: 4 червня секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов повідомив, що українські спецслужби перевірять усіх 134 громадян України, які знаходяться під санкціями США. За підсумками перевірки РНБО може ухвалити відповідні рішення.

Нагадаємо: Міністерство фінансів США запровадило санкції проти народного депутата Верховної Ради Андрія Деркача, який публікував записи нібито з голосами Порошенка і Байдена. 

Через втручання у президентські вибори США ввели санкції проти нардепа "Слуги народу" Олександра Дубінського, експомічника Деркача Дмитра Ковальчука, колишнього прокурора ГПУ Костянтина Кулика, екснардепа-утікача Олександра Онищенка, а також оточення Деркача - Антона Симоненка, Андрія Теліженка, Петра Журавля. 

Також під візовими санкціями США перебуває олігарх Ігор Коломойський.

Українська правда

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Теми: РНБОсанкціїСША
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