Данилов проведет закрытое совещание по украинцам под санкциями США - источник

Секретарь СНБО Алексей Данилов проведет закрытое совещание по проверке 134 граждан Украины, которые находятся под санкциями США.

Источник: собеседник "Украинской правды", осведомленный о подготовке совещания

Детали: По информации информированного источника УП, президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО провести в Аппарате СНБО закрытое совещание по вопросу выполнения протокольного решения СНБО, принятого на заседании Совета 4 июня 2021 года, относительно санкций, введенных органами США по отношению к гражданам Украины.

По данным УП, совещание назначено на 16.30 24 июня.

Что предшествовало: 4 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что украинские спецслужбы проверят всех 134 граждан Украины, которые находится под санкциями США. По итогам проверки СНБО может принять соответствующие решения.

Напомним: Министерство финансов США ввело санкции против народного депутата Верховной Рады Андрея Деркача, который публиковал записи якобы с голосами Порошенко и Байдена.

Из-за вмешательства в президентские выборы США ввели санкции против нардепа "Слуги народа" Александра Дубинского, экс-помощника нардепа Деркача Дмитрия Ковальчука, бывшего прокурора ГПУ Константина Кулика, беглого экс-нардепа Александра Онищенко, а также окружения Деркача - Антона Симоненко, Андрея Телиженко, Петра Журавля.

Также под визовыми санкциями США находится олигарх Игорь Коломойский.