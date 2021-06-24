Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Данилов проведет закрытое совещание по украинцам под санкциями США - источник

Четверг, 24 июня 2021, 11:01

Секретарь СНБО Алексей Данилов проведет закрытое совещание по проверке 134 граждан Украины, которые находятся под санкциями США.

Источник: собеседник "Украинской правды", осведомленный о подготовке совещания

Детали: По информации информированного источника УП, президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО провести в Аппарате СНБО закрытое совещание по вопросу выполнения протокольного решения СНБО, принятого на заседании Совета 4 июня 2021 года, относительно санкций, введенных органами США по отношению к гражданам Украины.

По данным УП, совещание назначено на 16.30 24 июня.

Что предшествовало: 4 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что украинские спецслужбы проверят всех 134 граждан Украины, которые находится под санкциями США. По итогам проверки СНБО может принять соответствующие решения.

Напомним: Министерство финансов США ввело санкции против народного депутата Верховной Рады Андрея Деркача, который публиковал записи якобы с голосами Порошенко и Байдена.

Из-за вмешательства в президентские выборы США ввели санкции против нардепа "Слуги народа" Александра Дубинского, экс-помощника нардепа Деркача Дмитрия Ковальчука, бывшего прокурора ГПУ Константина Кулика, беглого экс-нардепа Александра Онищенко, а также окружения Деркача - Антона Симоненко, Андрея Телиженко, Петра Журавля.

Также под визовыми санкциями США находится олигарх Игорь Коломойский.

Украинская правда
Темы: СНБОсанкцииСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский ввел санкции против Фукса, Фирташа и окружения Путина

Рейтинг партий: лучшие шансы на проход в Раду имеют четверо, "Голос" упал до 1%

Если бы сейчас 2-й тур, Зеленский снова набрал бы 75%, но не против Порошенко

Зеленский ввел санкции против российских банков

Министр обороны Британии: никто на помешает нашим кораблям ходить вблизи Крыма

СБУ объяснила, почему Киркорова признали опасным: путает, чей Крым

Все новости...
СНБО
В СНБО назвали страны, из которых в Украину может попасть штамм "Дельта"
"Слуги народа" предлагают запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО
Фукс из-за санкций уходит с Набсовета комплекса "Бабий Яр"
Последние новости
21:00
Убийство и поджог дома в Белогородке: подозреваемый арестован
20:57
Новости экономики: Windows 11, санкции против Фукса и Фирташа, новые правила для самокатов
20:45
Проекты "Адольф" и "Майдан": в Германии показали план Кремля по влиянию на выборы в Молдове
20:36
ФотоВыпал из окна: на Крещатике погиб мужчина
20:16
Президент ПАСЕ: Украина может ратифицировать Стамбульскую конвенцию с "объяснениями о гендере"
20:12
Microsoft официально представила операционную систему Windows 11
20:12
Клиническая смерть: львовские "Карпаты" не будут играть даже во Второй лиге
19:50
Специалисты США приедут в Украину для консультаций по санкциям – Данилов
19:20
Россия пригрозила Британии последствиями в случае повторения "провокаций" у Крыма
19:14
Футбольная революция: УЕФА отменил правило выездного гола в евротурнирах
Все новости...