Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилов проведет закрытое совещание по украинцам под санкциями США - источник

Четверг, 24 июня 2021, 11:01
Данилов проведет закрытое совещание по украинцам под санкциями США - источник

Секретарь СНБО Алексей Данилов проведет закрытое совещание по проверке 134 граждан Украины, которые находятся под санкциями США.

Источник: собеседник "Украинской правды", осведомленный о подготовке совещания

Детали: По информации информированного источника УП, президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО провести в Аппарате СНБО закрытое совещание по вопросу выполнения протокольного решения СНБО, принятого на заседании Совета 4 июня 2021 года, относительно санкций, введенных органами США по отношению к гражданам Украины.

По данным УП, совещание назначено на 16.30 24 июня.

Что предшествовало: 4 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что украинские спецслужбы проверят всех 134 граждан Украины, которые находится под санкциями США. По итогам проверки СНБО может принять соответствующие решения.

Напомним: Министерство финансов США ввело санкции против народного депутата Верховной Рады Андрея Деркача, который публиковал записи якобы с голосами Порошенко и Байдена.

Из-за вмешательства в президентские выборы США ввели санкции против нардепа "Слуги народа" Александра Дубинского, экс-помощника нардепа Деркача Дмитрия Ковальчука, бывшего прокурора ГПУ Константина Кулика, беглого экс-нардепа Александра Онищенко, а также окружения Деркача - Антона Симоненко, Андрея Телиженко, Петра Журавля.

Также под визовыми санкциями США находится олигарх Игорь Коломойский.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СНБОсанкцииСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
СНБО
Брокер mono invest Exante попал под санкции СНБО: инвесторам предлагают немедленно закрыть счета
За коррупцию в судах будет светить до 15 лет: Зеленский подписал указ
Зеленский и СНБО дали месяц, чтобы местные власти навели порядок с укрытиями
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: