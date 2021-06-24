У Путина обвинили Великобританию в провокации на море
Четверг, 24 июня 2021, 13:41
Кремль прокомментировал так называемый инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море и назвал это сознательной и подготовленной провокацией со стороны Британии.
Источник: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС
Прямая речь Пескова: "Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию. Более того, мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная и подготовленная провокация.
Мы, безусловно, обеспокоены в связи с подобными действия британского корабля. Мы считаем подобные действия недопустимыми и несоответствующими международному праву".
Детали: В Кремле угрожают "жесткой позицией в отношении подобных провокаций".
Предыстория:
- Минобороны РФ заявило, что российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу в сторону эсминца Великобритании "Defender" в Черном море, а бомбардировщик Су-24М выполнил "предупредительное бомбометание" из-за якобы "нарушения границы РФ" вблизи оккупированного Севастополя.
- Министр иностранных дел Кулеба после инцидента заявил, что Украине необходимо качественно новое взаимодействие с членами НАТО в Черном море.
- Минобороны Британии опровергло обстрел россиянами эсминца Defender — они заявили, что корабль осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и предупредительный огонь по нему не открывался.
- BBC News, чей корреспондент был на британском эсминце Defender, опубликовала видео с военного корабля, в сторону которого якобы совершили "предупредительный огонь" российские оккупанты.