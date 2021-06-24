У Путина обвинили Великобританию в провокации на море

Кремль прокомментировал так называемый инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море и назвал это сознательной и подготовленной провокацией со стороны Британии.

Источник: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС

Прямая речь Пескова: "Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию. Более того, мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная и подготовленная провокация.

Мы, безусловно, обеспокоены в связи с подобными действия британского корабля. Мы считаем подобные действия недопустимыми и несоответствующими международному праву".

Детали: В Кремле угрожают "жесткой позицией в отношении подобных провокаций".

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