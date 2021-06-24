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Президент Украины просил Лукашенко выдать "вагнеровцев"

Четверг, 24 июня 2021, 22:18

Президент Владимир Зеленский заявил, что операция по "вагнеровцам" готовилась точно не в Украине и рассказал, как просил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко выдать Украине боевиков, однако тот этого не сделал.

Источник: Зеленский в интервью для программы "VIP с Натальей Мосейчук"

Прямая речь: "Последний раз мы общались с ним по телефону. Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, я попросил его, я его предупредил, что готов передать ему всю информацию об этих людях, там были фамилии, мы понимали, кто это такие. Тем не менее, он сказал мне по телефону: "Я понимаю, дорогой Владимир Александрович, я не подведу, все будет нормально, я разберусь". Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло. Это была последняя наша с ним беседа".

Детали: Президент подтвердил, что операция действительно готовилась, однако не украинскими спецслужбами, а ее идею подали другие страны, которые хотели втянуть Киев в эту историю. Однако Зеленский доволен тем, что операция не удалась, поскольку это могло плохо закончиться для Украины, учитывая ситуацию с принудительной посадкой самолета в Минске.

Прямая речь: "Мы с вами видели, что было в Беларуси, как посадили самолет, чем это закончилось, чем заканчиваются такие спецоперации той или иной страны. Поэтому, это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что эта ситуация, идея этой операции была других стран, точно не Украина и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос – это правда. То, что этого не произошло, проводя параллели с тем, что было в Беларуси, я считаю, что это слава Богу. Что мы проявили вопрос субъектности в этом важном вопросе".

Предыстория:

  • В сентябре 2020 в Государственном бюро расследований жаловались, что из СБУ не пришел ни один свидетель, который дал бы показания по делу о возможной спецоперации СБУ по задержанию наемников ПВК Вагнера и ее срыв.
  • Уже в марте 2021 там сообщили, что дело расследуют, проводятся допросы, в том числе, главы Офиса президента Андрея Ермака.
  • 29 июля 2020 в Беларуси задержали 33-х иностранных граждан, оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском.
  • Согласно информации источников УП, украинские спецслужбы готовилимасштабную операцию по задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако, по данным СМИ, операция сорвалась после того, как силовики доложили Офиса президента.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: ЛукашенкоВагнерЗеленский


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